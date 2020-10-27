Участница "Кохання на виживання-4" съела живую личинку из-за парня: Боль от их укусов просто нереальная
27 октября на Новом канале в эфир выйдет 7 выпуск проекта Кохання на виживання-4.
Дмитрию нужно было ответить на шесть из одиннадцати вопросов так же, как накануне ответила его любимая, – объясняет Олег Кензов. – За каждый неправильный ответ парня его девушку «лечил» шаман по давним перуанским рецептам.
Жители Перу верят, что слюна муравьев укрепляет иммунитет. А употребление живых личинок полезно для желудка. Эти процедуры смогла оценить Жанна.
Это просто ужас! Личинка была такая жирная, – жалуется девушка. – Когда я засунула руку в банку с муравьями, боль от их укусов просто нереальная – на руках появились волдыри. Хотелось бросить муравьев на Диму, чтобы они его всего покусали. Во время этого испытания было и страшно, и больно, и невкусно, и ужасно воняло.
Какие еще лечебные процедуры «выпишет» шаман, и чем закончится поездка в Перу для пары – смотрите сегодня, 27 октября, в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.
Напомним,