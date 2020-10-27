Участница "Кохання на виживання-4" съела живую личинку из-за парня: Боль от их укусов просто нереальная

27 октября 2020 12:40 Юлия Крутиева
Участница
Кохання на виживання-4: участница реалити съела живую личинку из-за парня
пресс-служба

27 октября на Новом канале в эфир выйдет 7 выпуск проекта Кохання на виживання-4.

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Какое самое суровое испытание можно придумать для медиков? Тяжелый пациент? Нет! Лечение перуанскими народными методами, которые далеки от доказательной медицины. Рентгенолаборанту Жанне в реалити «Кохання на виживання» (Новый канал) пришлось испытать такое «оздоровление» на себе. На проект Жанна пришла вместе со своим возлюбленным Дмитрием, чтобы проверить чувства.

Дмитрию нужно было ответить на шесть из одиннадцати вопросов так же, как накануне ответила его любимая, – объясняет Олег Кензов. – За каждый неправильный ответ парня его девушку «лечил» шаман по давним перуанским рецептам.

Кохання на виживання-4: участница реалити съела живую личинку из-за парня / пресс-служба

Жители Перу верят, что слюна муравьев укрепляет иммунитет. А употребление живых личинок полезно для желудка. Эти процедуры смогла оценить Жанна.

Это просто ужас! Личинка была такая жирная, – жалуется девушка. – Когда я засунула руку в банку с муравьями, боль от их укусов просто нереальная – на руках появились волдыри. Хотелось бросить муравьев на Диму, чтобы они его всего покусали. Во время этого испытания было и страшно, и больно, и невкусно, и ужасно воняло.

Кохання на виживання-4: участница реалити съела живую личинку из-за парня / пресс-служба

Какие еще лечебные процедуры «выпишет» шаман, и чем закончится поездка в Перу для пары – смотрите сегодня, 27 октября, в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.

Напомним,

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