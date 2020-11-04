О чем молчат женщины: содержанка – это любовь и жизнь-мечта или абьюз?

4 ноября 2020 11:10 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: содержанка – это любовь и жизнь-мечта или абьюз?
О чем молчат женщины: содержанка – это любовь и жизнь-мечта или абьюз?
кадр из программы

В современном обществе слово «содержанка» зачастую имеет негативный окрас, однако многие убеждены, что жить на содержании это прекрасно.

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4 ноября в 19:00 в студии откровенного ток-шоу «О чем молчат женщины» на СТБ легендарная Оксана Байрак совместно с экспертами помогут разобраться в этом вопросе. 

Героиня нового выпуска «О чем молчат женщины» Екатерина – сногсшибательно красивая девушка, у которой 4 высших образования и состоятельный любимый мужчина. Сперва он дарил ей подарки, поездки, украшения, а сейчас заполонил всю ее жизнь, контролирует все контакты и запрещает работать. 

До встречи с избранником у Кати был свой бизнес и амбиции, но теперь она как птичка в золотой клетке. Что это – любовь и жизнь-мечта или абьюз?

Режиссер и ведущая Оксана Байрак / пресс-служба канала СТБ
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Звездные содержанки Алена Лоран и Марина Шер расскажут, как выжать из отношений максимум и какие тревожные звоночки должна замечать каждая девушка. Игорь Посыпайко приоткроет занавес «рынка жен», а акулы шоу-бизнеса прямым текстом будут говорить о том, как содержанки добиваются успеха. 

Кто же такие содержанки, и какое решение примет Екатерина – узнаем сегодня в 19:00 на канале СТБ! 

Напомним, 

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