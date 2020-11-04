О чем молчат женщины: содержанка – это любовь и жизнь-мечта или абьюз?
В современном обществе слово «содержанка» зачастую имеет негативный окрас, однако многие убеждены, что жить на содержании это прекрасно.
Героиня нового выпуска «О чем молчат женщины» Екатерина – сногсшибательно красивая девушка, у которой 4 высших образования и состоятельный любимый мужчина. Сперва он дарил ей подарки, поездки, украшения, а сейчас заполонил всю ее жизнь, контролирует все контакты и запрещает работать.
До встречи с избранником у Кати был свой бизнес и амбиции, но теперь она как птичка в золотой клетке. Что это – любовь и жизнь-мечта или абьюз?
Кто же такие содержанки, и какое решение примет Екатерина – узнаем сегодня в 19:00 на канале СТБ!
Напомним,