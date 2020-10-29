О чем молчат женщины: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 04.11.2020)

29 октября 2020 22:10 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 04.11.2020)
О чем молчат женщины: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 04.11.2020)
пресс-служба канала СТБ

4 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 9 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины.

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Смотрите в 9 выпуске ток-шоу О чем молчат женщины: в студию к именитой Оксане Байрак придет сногсшибательно красивая девушка, у которой 4 высших образования и состоятельный любимый мужчина. Сперва он дарил ей подарки, поездки, украшения. Затем они съехались, и он заполонил всю её жизнь. Он полностью обеспечивает героиню и отрицает необходимость ей работать, контролируя все социальные контакты. Девушка задается вопросом, действительно ли это такая любовь и ей нужно «расслабиться и получать удовольствие». Ведь о таком состоянии вещей мечтает большинство девушек. Или же это абьюз и нужно бежать от такого мужчины? Вас ждут откровения звездных содержанок и подробности «рынка жен». А также акулы шоу-бизнеса прямым текстом будут говорить о том, можно ли добиться женщине успеха не через постель.

9 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины смотрите 04.11.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «О чем молчат женщины» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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