О чем молчат женщины: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 28.10.2020)

23 октября 2020 23:40 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 28.10.2020)
О чем молчат женщины: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 28.10.2020)
пресс-служба канала СТБ

28 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины.

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Смотрите в 8 выпуске ток-шоу О чем молчат женщины: к Оксане Байрак придёт героиня, которая нашла свою долгожданную любовь. Вместе с любимым мужчиной они счастливо живут вместе уже более пяти лет, но жениться на ней он не спешит. Девушка не понимает, в каком статусе их отношения. Героиня признаётся, что слышит вокруг много историй - мужчина после долгих лет сожительства разрывает отношения и быстренько женится на другой. В чем же проблема, неужели любимый не хочет узаконить отношения именно с ней? Эксперты разберутся, в чем плюсы и минусы гражданских браков и рассмотрят юридические и моральные аспекты вопроса. В студии своей историей поделится бывшая жена Владимира Остапчука, и даже адвокаты займут разные стороны баррикад.

8 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины смотрите 28.10.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «О чем молчат женщины» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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