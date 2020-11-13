Звезда Женского Квартала Саша Машлятина рассказала, что ее спасло от ареста полицией

Экстремальную и одновременно смешную историю юмористка Саша Машлятина рассказала на шоу «Хто зверху?»

Ох и секретики раскрывают украинские звезды на шоу «Хто зверху?» (Новый канал). Эксклюзивными историями из жизни они делятся в раунде «Правда или ложь». Там по одному участнику из каждой команды рассказывают что-то неизвестное о себе. Соперник должен отгадать, реальная это история или выдумка.

В свежем выпуске в таком поединке сошлись актриса-юмористка Александра Машлятина и ведущий-юморист Фима Константиновский.

Мы с подругой как-то сидели после университета во дворе на лавочке, – начала рассказ девушка. – Немного выпивали, отдыхали, ни о чем не переживали, как вдруг – полиция. Они сказали, что будут писать заявление на нас, ведь нельзя распивать спиртные напитки на улице. Мы начали их уговаривать, чтобы этого не делали. И мы с подружкой вдвоем станцевали полицейским гопак, а они нас за это не арестовали. И еще у подруги, которая была красивее, чем я, взяли номер телефона. А у меня нет.

Звезда Женского Квартала Саша Машлятина / пресс-служба

Участники в студии посмеялись, а Фима задумался. Наконец, ответил, что это правда. И не прогадал.

Я понял, потому что Саша рассказывала это, как вымышленный анекдот. Немного переиграла и спалилась на этом, – пояснил Константиновский.

Больше открытий и секретов об украинских звездах смотрите в десятом, юбилейном сезоне «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале.

Участницы женской команды 12 выпуске Хто зверху-10 / пресс-служба

Напомним,