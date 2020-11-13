Звезда Женского Квартала Саша Машлятина рассказала, что ее спасло от ареста полицией
Экстремальную и одновременно смешную историю юмористка Саша Машлятина рассказала на шоу «Хто зверху?»
В свежем выпуске в таком поединке сошлись актриса-юмористка Александра Машлятина и ведущий-юморист Фима Константиновский.
Мы с подругой как-то сидели после университета во дворе на лавочке, – начала рассказ девушка. – Немного выпивали, отдыхали, ни о чем не переживали, как вдруг – полиция. Они сказали, что будут писать заявление на нас, ведь нельзя распивать спиртные напитки на улице. Мы начали их уговаривать, чтобы этого не делали. И мы с подружкой вдвоем станцевали полицейским гопак, а они нас за это не арестовали. И еще у подруги, которая была красивее, чем я, взяли номер телефона. А у меня нет.
Участники в студии посмеялись, а Фима задумался. Наконец, ответил, что это правда. И не прогадал.
Я понял, потому что Саша рассказывала это, как вымышленный анекдот. Немного переиграла и спалилась на этом, – пояснил Константиновский.
Больше открытий и секретов об украинских звездах смотрите в десятом, юбилейном сезоне «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале.
Напомним,