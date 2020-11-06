Хто зверху-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2020)
6 ноября 2020 19:15
Юлия Крутиева
Хто зверху-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2020)
пресс-служба Нового канала
12 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 12 выпуск шоу Хто зверху-10.
Смотрите в 12 выпуске 10 сезона шоу Хто зверху?
: в свежем выпуске игрового шоу в битву полов вступят юмористы Фима Константиновский, Роман Мищеряков и актер Михаил Кукуюк. Они будут сражаться с командой Леси Никитюк — гимнасткой Анной Ризатдиновой, юмористкой Сашей Машлятиной и певицей Лией Ли. Кто окажется сверху, а кто признает поражение — узнаете в новом выпуске!
12 выпуск шоу Хто зверху-10 смотрите 12.11.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу Хто зверху-10 смотрите ПО ССЫЛКЕ.