Хто зверху-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2020)

6 ноября 2020 19:15 Юлия Крутиева
Хто зверху-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2020)
Хто зверху-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2020)
пресс-служба Нового канала

12 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 12 выпуск шоу Хто зверху-10.

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Смотрите в 12 выпуске 10 сезона шоу Хто зверху?: в свежем выпуске игрового шоу в битву полов вступят юмористы Фима Константиновский, Роман Мищеряков и актер Михаил Кукуюк. Они будут сражаться с командой Леси Никитюк — гимнасткой Анной Ризатдиновой, юмористкой Сашей Машлятиной и певицей Лией Ли. Кто окажется сверху, а кто признает поражение — узнаете в новом выпуске!

12 выпуск шоу Хто зверху-10 смотрите 12.11.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Хто зверху-10 смотрите ПО ССЫЛКЕ.

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