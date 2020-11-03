Детектор лжи-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

3 ноября 2020 21:40 Юлия Крутиева
Детектор лжи-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Детектор лжи-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
пресс-служба

9 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск шоу Детектор лжи-10.

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Смотрите в 11 выпуске проекта Детектор лжи-10: что делать, если родные родители постоянно в тебе сомневаются? Прислушаться к их советам или жить своей жизнью? В сегодняшней программе это попробует понять 23-летний Евгений Кичко из Киева. За всю свою самостоятельную жизнь у него была лишь одна непродолжительная работа. Сейчас парень утверждает, что занимается невероятно перспективным проектом. Но отец не верит, что у этого замысла есть будущее. Евгений говорит, что еще ни единожды не слышал от родных слов поддержки или хотя бы какого-то одобрения. С помощью честных ответов на «Детекторе лжи» герой хочет доказать семье, что достоин их уважения.

11 выпуск проекта Детектор лжи-10 смотрите 09.11.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Детектор лжи-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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