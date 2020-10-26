Детектор лжи-10: какие скелеты в шкафу скрывает праведный пастор?

Сегодня, 26 октября в 19:00, на СТБ выйдет очередной премьерный выпуск психологического проекта «Детектор лжи» с Дмитрием Карпачевым.

Разобраться в своей жизни хочет 40-летний Алексей Савченко из Киева. Мужчина мечтает стать пастором и помогать людям, проповедуя Слово Божье. Однако кого на самом деле увидят близкие в кресле «Детектора лжи» – пастора или преступника?

Больше всего Алексей хочет доказать знакомым, что сейчас он – абсолютно новый человек. А все ошибки – в прошлом.

Я уверовал в Бога и живу с Богом,

– уверяет мужчина.

Детектор лжи-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 26.10.2020) / пресс-служба

Но почему на самом деле герой программы решил посвятить свою жизнь Богу? Выбрасывал ли Алексей в мусорку Библию? И совершал ли преступления?

Смотрите проект «Детектор лжи» сегодня, 26 октября в 19:00, на СТБ.