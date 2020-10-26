Детектор лжи-10: какие скелеты в шкафу скрывает праведный пастор?
Сегодня, 26 октября в 19:00, на СТБ выйдет очередной премьерный выпуск психологического проекта «Детектор лжи» с Дмитрием Карпачевым.
Больше всего Алексей хочет доказать знакомым, что сейчас он – абсолютно новый человек. А все ошибки – в прошлом.
Я уверовал в Бога и живу с Богом,– уверяет мужчина.
Но почему на самом деле герой программы решил посвятить свою жизнь Богу? Выбрасывал ли Алексей в мусорку Библию? И совершал ли преступления?
Смотрите проект «Детектор лжи» сегодня, 26 октября в 19:00, на СТБ.