Детектор лжи-10: какие скелеты в шкафу скрывает праведный пастор?

26 октября 2020 17:00 Юлия Крутиева
Детектор лжи-10: какие скелеты в шкафу скрывает праведный пастор?
Детектор лжи-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 26.10.2020)
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 26 октября в 19:00, на СТБ выйдет очередной премьерный выпуск психологического проекта «Детектор лжи» с Дмитрием Карпачевым.

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Разобраться в своей жизни хочет 40-летний Алексей Савченко из Киева. Мужчина мечтает стать пастором и помогать людям, проповедуя Слово Божье. Однако кого на самом деле увидят близкие в кресле «Детектора лжи» – пастора или преступника?

Больше всего Алексей хочет доказать знакомым, что сейчас он – абсолютно новый человек. А все ошибки – в прошлом.

Я уверовал в Бога и живу с Богом,
– уверяет мужчина.

Детектор лжи-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 26.10.2020) / пресс-служба

Но почему на самом деле герой программы решил посвятить свою жизнь Богу? Выбрасывал ли Алексей в мусорку Библию? И совершал ли преступления?

Смотрите проект «Детектор лжи» сегодня, 26 октября в 19:00, на СТБ.

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