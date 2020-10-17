Детектор лжи-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 19.10.2020)

17 октября 2020 19:50 Юлия Крутиева
Детектор лжи-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 19.10.2020)
Детектор лжи-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 19.10.2020)
пресс-служба канала СТБ

19 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск шоу Детектор лжи-10.

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Смотрите в 8 выпуске проекта Детектор лжи-10: пройти тест на честность сегодня постарается 40-летняя Татьяна Прус из Покрова. Женщина уже 8 лет живет со Станиславом, который работает в мастерской обуви и подрабатывает таксистом. Вместе они родили двух дочерей. Однако с каждым годом совместная жизнь становится все более невыносимой. Ревность буквально поглощает мужчину и заставляет супругу использовать всевозможные средства, чтобы оправдать себя, в том числе и полиграф. Действительно ли ревность Станислава безосновательна? Какие скелеты в шкафу скрывает пара?

8 выпуск проекта Детектор лжи-10 смотрите 17.10.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Детектор лжи-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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