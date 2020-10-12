Детектор лжи-10: неужели дочь имела сексуальные отношения с любовником матери
Сегодня, 12 октября, в 19:00 на СТБ выйдет очередной премьерный выпуск психологического проекта "Детектор лжи-10" с Дмитрием Карпачевым.
Помимо того, в студии Валерия откровенно расскажет о своей личной жизни – окажется, девушка сейчас состоит в однополых отношениях.
Провалиться бы мне куда-нибудь,– скажет мать героини.
Удастся ли разрешить семейный конфликт? Был ли интим у Валерии с любовником матери? И какая еще шокирующая правда всплывет во время программы?
Смотрите «Детектор лжи» сегодня, 12 октября, в 19:00 на СТБ.
Напомним,