Детектор лжи-10: неужели дочь имела сексуальные отношения с любовником матери

Сегодня, 12 октября, в 19:00 на СТБ выйдет очередной премьерный выпуск психологического проекта "Детектор лжи-10" с Дмитрием Карпачевым.

Честно ответить на все вопросы в шоу "Детектор лжи-10" постарается 23-летняя Валерия Ященко из Киева. Девушка устала от длительной обиды матери и с помощью полиграфа намерена доказать женщине, что у нее не было сексуальных отношений с ее любовником.

Помимо того, в студии Валерия откровенно расскажет о своей личной жизни – окажется, девушка сейчас состоит в однополых отношениях.

Провалиться бы мне куда-нибудь,

– скажет мать героини.

Детектор лжи-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 12.10.2020) / пресс-служба

Удастся ли разрешить семейный конфликт? Был ли интим у Валерии с любовником матери? И какая еще шокирующая правда всплывет во время программы?

Смотрите «Детектор лжи» сегодня, 12 октября, в 19:00 на СТБ.

Напомним,