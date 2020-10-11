Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 7 выпуске от 11.10.2020

11 октября 2020 23:56 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 7 выпуске от 11.10.2020
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 7 выпуске от 11.10.2020
пресс-служба

11 октября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 7 прямой эфир четвертого обновленного сезона шоу Танці з зірками.

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По условиям шоу «Танці з зірками-2020», та пара, которая набирает наименьшее количество суммарных баллов от судей шоу и телезрителей – покидает проект. Однако сегодня участники выбывали из проекта по другим правилам.

Две пары, которые набрали наименьшее количество суммарных баллов от судей шоу и телезрителей – танцевали танец за жизнь. И делали они это одновременно, без подготовки, не зная, какой танец будет и какая музыка. Кто кого перетанцевал?

В седьмом прямом эфире в зоне риска оказались 2 пары – Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, и пара Ольга Фреймут и Илья Падзина.

Так как Олега Винника и Алену Шоптенко готовы были вернуть в проект, но они отказались, поэтому судьи решили никого сегодня не выгонять. Все пары остались в шоу.

8 выпуск шоу «Танці з зірками-2020» смотрите в следующее воскресенье, 18 октября, в 21:00 на канале 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

 

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