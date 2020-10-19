Ксения Мишина: Приятно быть первой «Холостячкой» в Украине
21 октября выйдет свежий номер журнала Телескоп. На обложке — актриса и главная героиня проекта "Холостячка" Ксения Мишина.
- 23 октября телеканал СТБ собирает у экранов всех, кто соскучился по романтике, захватывающим приключениям и бурным страстям: в 19:00 стартует реалити-шоу «Холостячка». Главной героиней проекта стала актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина. Кого она выберет в спутники жизни, покажет время, а вот о том, какие решения ей приходится принимать ежедневно, звезда рассказывает уже сейчас в эксклюзивном интервью журналу «Телескоп».
- 17 декабря в прокат выйдет картина «Смерть на Ниле» Кеннета Браны — логическое продолжение «Убийства в «Восточном экспрессе», снятого тем же режиссером в 2017-м. Впрочем, это далеко не единственные экранизации детективов Агаты Кристи: всего их было несколько десятков, а первая — «Алиби», основанная на романе «Убийство Роджера Экройда», — предстала на суд публики почти 90 лет назад! Самой писательнице в сентябре могло бы исполниться 130, и по такому случаю «ТОП» отобрал лучшие киновоплощения ее творчества.
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- 80 лет назад 19 октября в ирландском городе Дублин на свет появился великий и непревзойденный актер Национального театра Британии, в миру известный как профессор Дамблдор… второй. Однако достижения мэтра в кино далеко не ограничены поттерианой. В это сложно поверить, но фильмография сэра Гэмбона включает почти 200 проектов! По случаю юбилея легендарного лицедея «ТОП» решил вспомнить топовые киноистории с участием командора.
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- Осеннее утро бодрым бывает! Сами проверялиJ. Скажем спасибо звездам, которые не только заряжают нас позитивом во время утренних шоу, но и охотно делятся секретами быстрого пробуждения и интересного отдыха. А мы передаем их вам на страницах новенького выпуска.
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