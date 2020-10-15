Рита Ора засветила грудь в прозрачном платье-комбинации

Певица Рита Ора решила подкинуть очередную порцию пикантности в свой Инстаграм.

Певица Рита Ора – одна из самых желанных женщин в Голливуде. Но при этом она еще и настоящий мастер перевоплощений.

Ора обладает отменным чувством стиля, регулярно восхищая публику своими роскошными образами на светских тусовках.

Певица Рита Ора / instagram.com/ritaora

В этот раз певица опубликовала в Инстаграм несколько снимков с новой откровенной фотосессии. В кадре Рита позирует на фоне оранжевой стены и на стуле в прозрачном черном платье-комбинации от Gucci.

При этом Ора надела только трусики, а сверху прикрылась клетчатым пиджаком. Стоит ли говорить, какой восторг эти фото вызвали у ее поклонников?! Они оставили множество восхищенных комплиментов в комментариях.

Певица Рита Ора / instagram.com/ritaora

Напомним,