Рита Ора засветила грудь в прозрачном платье-комбинации

15 октября 2020 16:00 Юлия Крутиева
Рита Ора засветила грудь в прозрачном платье-комбинации
Певица Рита Ора
instagram.com/ritaora

Певица Рита Ора решила подкинуть очередную порцию пикантности в свой Инстаграм.

Читайте также#СильнаЯ Даша Квиткова: Жизненные ситуации меня где-то ломали, но при этом делали сильнее
Певица Рита Ора – одна из самых желанных женщин в Голливуде. Но при этом она еще и настоящий мастер перевоплощений.

Ора обладает отменным чувством стиля, регулярно восхищая публику своими роскошными образами на светских тусовках.

Певица Рита Ора / instagram.com/ritaora
В этот раз певица опубликовала в Инстаграм несколько снимков с новой откровенной фотосессии. В кадре Рита позирует на фоне оранжевой стены и на стуле в прозрачном черном платье-комбинации от Gucci.

Читайте такжеКохання на виживання-4: Антон и Армине расстались, девушка вышла замуж за другого
При этом Ора надела только трусики, а сверху прикрылась клетчатым пиджаком. Стоит ли говорить, какой восторг эти фото вызвали у ее поклонников?! Они оставили множество восхищенных комплиментов в комментариях.

Певица Рита Ора / instagram.com/ritaora
Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Рита Ора социальные сети пикантные фото откровенные фото голые звезды новости

Материалы по теме

Плакала от боли: Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне рассказала о своем заболевании
Новости

Плакала от боли: Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне рассказала о своем заболевании
Канал Украина покажет премьеру фильма "Почти вся правда"
Анонсы на ТВ

Канал Украина покажет премьеру фильма "Почти вся правда"
Роботы-великаны, лазертаг и пейнтбол: гид по робопарку ВДНГ
Новости

Роботы-великаны, лазертаг и пейнтбол: гид по робопарку ВДНГ
Супер Топ-модель по-украински: ЛГБТ-участница впервые рассказала о своей девушке
Новости

Супер Топ-модель по-украински: ЛГБТ-участница впервые рассказала о своей девушке

Популярное на сайте

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Мумии

Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Мумии
Сага: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 08.10.2020)

Сага: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 08.10.2020)

Популярное видео

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
Сага: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 08.10.2020)

Сага: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 08.10.2020)
МастерШеф-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

МастерШеф-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK