Рита Ора засветила грудь в прозрачном платье-комбинации
15 октября 2020 16:00
Певица Рита Ора
instagram.com/ritaora
Певица Рита Ора решила подкинуть очередную порцию пикантности в свой Инстаграм.
Читайте также#СильнаЯ Даша Квиткова: Жизненные ситуации меня где-то ломали, но при этом делали сильнееПевица Рита Ора – одна из самых желанных женщин в Голливуде. Но при этом она еще и настоящий мастер перевоплощений.
Ора обладает отменным чувством стиля, регулярно восхищая публику своими роскошными образами на светских тусовках.
Певица Рита Ора / instagram.com/ritaora
Певица Рита Ора / instagram.com/ritaora