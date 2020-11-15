Звезда "Доктора Хауса" Оливия Уайлд рассталась с отцом своих детей после 8 лет отношений
Голливудские актеры Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис длительное время скрывали от общественности свой разрыв.
Источник, приближенный к паре, рассказал, что актеры разошлись еще в начале этого года, без скандалов и ссор. Они продолжают общаться и воспитывать 6-летнего сына Отиса и 4-летнюю дочь Дейзи.
Расставание произошло еще в начале года. Все прошло мирно, и сейчас они вместе воспитывают детей. Дети всегда были основным приоритетом их отношений,‒ сообщил аноним.
Поклонники шокированы такой новостью. Многие вспоминают, как в августе этого года Судейкис с трепетом вспоминал свой первый поцелуй с любимой в одном из интервью.
В ту секунду у меня было предчувствие, что я больше никогда не буду ни с кем целоваться, кроме нее,‒ откровенничал тогда Джейсон.
Напомним,
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