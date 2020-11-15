Звезда "Доктора Хауса" Оливия Уайлд рассталась с отцом своих детей после 8 лет отношений

15 ноября 2020 13:00 Катерина Даниленко
Звезда
Голливудские актеры Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис
социальная сеть Instagram

Голливудские актеры Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис длительное время скрывали от общественности свой разрыв.

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Пара начала встречаться в ноябре 2011 года, а в 2013 Оливия и Джейсон объявили о помолвке. До свадьбы дело так и не дошло, однако за период их отношений у них родилось двое детей.

Источник, приближенный к паре, рассказал, что актеры разошлись еще в начале этого года, без скандалов и ссор. Они продолжают общаться и воспитывать 6-летнего сына Отиса и 4-летнюю дочь Дейзи.

Расставание произошло еще в начале года. Все прошло мирно, и сейчас они вместе воспитывают детей. Дети всегда были основным приоритетом их отношений,
‒ сообщил аноним.

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис с детьми / социальная сеть Instagram

Поклонники шокированы такой новостью. Многие вспоминают, как в августе этого года Судейкис с трепетом вспоминал свой первый поцелуй с любимой в одном из интервью.

В ту секунду у меня было предчувствие, что я больше никогда не буду ни с кем целоваться, кроме нее,
‒ откровенничал тогда Джейсон.

Голливудские актеры Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис / социальная сеть Instagram

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Познакомились молодые люди на съемках шоу Saturday Night Live. Тогда между ними случилась химия, однако Джейсон даже не взял номер молодой актрисы. Его знакомые сказали, что девушка не свободна. В течение следующих шести месяцев пара часто сталкивалась на различных мероприятиях и много общалась. Однажды Оливия взяла инициативу в свои руки и передала через друга Судейкису свой номер телефона. С того момента начался головокружительный роман пары, за которым поклонники продолжали наблюдать многие годы.

Напомним,

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис с детьми / социальная сеть Instagram
 

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