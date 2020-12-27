Анна Седокова похвасталась результатами похудения: долой фастфуд ‒ фото

27 декабря 2020 17:00 Катерина Даниленко
Анна Седокова похвасталась результатами похудения: долой фастфуд ‒ фото
Певица Анна Седокова
социальная сеть Instagram

Певица Анна Седокова намерена вернуть дородовую форму.

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Три года назад исполнительница стала мамой в третий раз, родив сына Гектора. После этого знаменитость знатно подсела на фастфуд и забросила тренировки в зале. Сейчас Анна выбирает правильное питание и старается как можно скорее привести свое тело в комфортное состояние.

На данный момент звезде удалось сбросить лишних 4 килограмма, еще осталось столько же.

Нет, я не гонюсь за стандартами, я просто хочу вернуть себя. Сильная девочка променяла зал на пельмешки, а мышление бойца на позитивное и принимающее себя любой. Это успокаивало мысли, но не отражение в зеркале. Я ела все. Безотказно. Ночью. Жареное. Фастфуд. И вдруг остановилась. Самое волшебное, что я слышу в последнее время, это урчание своего живота. Организм всегда знает, когда он голоден. Я просто научилась его слушать. А не заедать стресс. Я выжидаю этот момент,
‒ написала Седокова под горячим снимком в купальнике.

Певица Анна Седокова / социальная сеть Instagram

Артистка терпеть не может диеты, но придерживается интервального голодания. Такой способ приемов пищи больше всего подходит Анне.

Ненавижу диеты и любые запреты. Мне когда нельзя, то все можно. А тут представьте, что запретов на еду нет, но едим в определённое время. И когда ты столько терпел, то уже испортить все не хочется. Появляется ценность того что есть.

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Кроме того, Седокова перестала заказывать на дом вредную еду, теперь вся ее семья питается правильно. Также отличный пример ей подает супруг. Из-за спортивной карьеры Янис Тимма употребляет только здоровую пищу.

Хороший пример рядом. У Яниса своя система. К примеру, он не ест мясо за 2 дня до игры, да и вообще редко ест. Огромный список продуктов, в которых себе отказывает. Так что я беру с него пример каждый день. А если у кого-то (меня) появляется желание поесть ночью, то тот кто ест, не должен соблазнять другого. Грешу в одиночку. А это не так уж и весело получается. Уже и не хочется… Изучайте то, что вы едите. Это и есть вы. Витамины, полезные жиры, кальций. Все это есть в магазине. Просто нужно выбрать себя, а не свои слабости,
‒ откровенничает знаменитость.

Напомним,

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