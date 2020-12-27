Анна Седокова похвасталась результатами похудения: долой фастфуд ‒ фото

Певица Анна Седокова намерена вернуть дородовую форму.

Три года назад исполнительница стала мамой в третий раз, родив сына Гектора. После этого знаменитость знатно подсела на фастфуд и забросила тренировки в зале. Сейчас Анна выбирает правильное питание и старается как можно скорее привести свое тело в комфортное состояние.

На данный момент звезде удалось сбросить лишних 4 килограмма, еще осталось столько же.

Нет, я не гонюсь за стандартами, я просто хочу вернуть себя. Сильная девочка променяла зал на пельмешки, а мышление бойца на позитивное и принимающее себя любой. Это успокаивало мысли, но не отражение в зеркале. Я ела все. Безотказно. Ночью. Жареное. Фастфуд. И вдруг остановилась. Самое волшебное, что я слышу в последнее время, это урчание своего живота. Организм всегда знает, когда он голоден. Я просто научилась его слушать. А не заедать стресс. Я выжидаю этот момент,

‒ написала Седокова под горячим снимком в купальнике.

Певица Анна Седокова / социальная сеть Instagram

Артистка терпеть не может диеты, но придерживается интервального голодания. Такой способ приемов пищи больше всего подходит Анне.

Ненавижу диеты и любые запреты. Мне когда нельзя, то все можно. А тут представьте, что запретов на еду нет, но едим в определённое время. И когда ты столько терпел, то уже испортить все не хочется. Появляется ценность того что есть.

Кроме того, Седокова перестала заказывать на дом вредную еду, теперь вся ее семья питается правильно. Также отличный пример ей подает супруг. Из-за спортивной карьеры Янис Тимма употребляет только здоровую пищу.

Хороший пример рядом. У Яниса своя система. К примеру, он не ест мясо за 2 дня до игры, да и вообще редко ест. Огромный список продуктов, в которых себе отказывает. Так что я беру с него пример каждый день. А если у кого-то (меня) появляется желание поесть ночью, то тот кто ест, не должен соблазнять другого. Грешу в одиночку. А это не так уж и весело получается. Уже и не хочется… Изучайте то, что вы едите. Это и есть вы. Витамины, полезные жиры, кальций. Все это есть в магазине. Просто нужно выбрать себя, а не свои слабости,

‒ откровенничает знаменитость.

Напомним,