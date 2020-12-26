Дмитрий Дикусар рассказал, почему называет Билык "поцелованной Богом" и не развенчивается с Шоптенко

26 декабря 2020 18:00 Катерина Даниленко
Дмитрий Дикусар рассказал, почему называет Билык
Танцор Дмитрий Дикусар
социальная сеть Instagram

На сегодняшний день хореограф Дмитрий Дикусар является одним из самых завидных холостяков. А вот его предыдущие романы с представительницами украинского шоу-бизнеса до сих пор на слуху.

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В интервью YouTube-каналу Dorotye танцор разоткровенничался о личной жизни, вспоминая своих избранниц.

Так, в 2016 году артист развелся с танцовщицей Аленой Шоптенко, и хоть женщина уже находится в другом браке, Алена и Дмитрий все еще повенчаны.

Я узнавал, что в нашей религии нет процесса „развенчивания“ как обряда. Есть инстанции, куда ты платишь гривны, и тебе дают справку, что ты можешь венчаться еще раз. Так как я сейчас не женат и не иду венчаться, мне эта справка не нужна. Но если для моей будущей супруги это будет принципиально важный вопрос и она захочет венчаться, то мне придется пойти, кому-то дать эти деньги, и мне кто-то даст эту бумажку,
 ‒ пояснил мужчина.

Дмитрий Дикусар и Алена Шоптенко / социальная сеть Instagram

Отношения с украинской Мадонной Ириной Билык для Дикусара также являются знаковыми. Несмотря на то, что пара официально не связывала себя узами брака, Дмитрий называет Ирину бывшей женой.

Мы были в гражданском браке. Мы так и считали себя мужем и женой… и для меня нет разницы есть штамп в паспорте ‒ нет штампа в паспорте. Нет для меня разницы. Поэтому я считаю, что да, мы были муж и жена, просто гражданские.

Дмитрий Дикусар и Ирина Билык / социальная сеть Instagram

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3-летний роман с народной артисткой хореограф вспоминает с особой теплотой. Он утверждает, что Ирине присуща гениальность, которую, к сожалению, он не смог разгадать.

Я… Иру, часто у себя в голове называю гениальной, потому что в ней больше, чем талант. В ней есть какая-то гениальность вот, я так и не смог разгадать. Но она, правда, ну поцелована просто Богом. Она космическая,
 ‒ откровенничает танцор.

Напомним,

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