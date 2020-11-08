Дмитрий Дикусар рассказал, какую женщину ищет: после Билык и Шоптенко

8 ноября 2020 19:00 Катерина Даниленко
Дмитрий Дикусар рассказал, какую женщину ищет: после Билык и Шоптенко
Танцор Дмитрий Дикусар
социальная сеть Instagram

Хореограф Дмитрий Дикусар уже больше 4 лет завидный холостяк. После развода с Ириной Билык и Аленой Шоптенко артист все еще ищет свое счастье.

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Во время прямого эфира с психологом Натальей Холоденко мужчина рассказал о флирте, женщинах и отношениях. Танцор признался, что в первую очередь обращает внимание на глаза возможной второй половинки.

Я первым делом смотрю на глаза: добрый человек или недобрый. Для меня важно, к какому клану она принадлежит: к клану тех, кто убирает за капосниками, или тех, кто сам пакостит. Злых женщин я не люблю,
– признался Дикусар.

Дмитрий Дикусар и Алена Шоптенко / социальная сеть Instagram

Афишировать личную жизнь Дмитрий больше не желает, однако и скрывать возлюбленную от публики не будет. Он придерживается мнения, что счастье любит тишину.

Я не хотел бы ничего напоказ в своей жизни, тем более любви. Счастье любит тишину, как говорится. Но и прятаться я бы тоже не хотел. Надеюсь, найду компромисс и баланс, однако, если бы был выбор или/или, то я бы выбрал скрывать,
– заявил танцор.

Дмитрий Дикусар и Ирина Билык / социальная сеть Instagram

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К слову, сейчас в прессе Дмитрию все чаще приписывают роман с певицей Славой Каминской. Молодые люди вместе приняли участие в проекте «Танці з зірками» и продолжают поддерживать теплые отношения. Артистка регулярно публикует провокационные кадры с танцором, однако уверяет, что с ним ее связывает только дружба и танцы. 

Напомним,

Дмитрий Дикусар и Слава Каминская / социальная сеть Instagram

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