Дмитрий Дикусар рассказал, какую женщину ищет: после Билык и Шоптенко
Хореограф Дмитрий Дикусар уже больше 4 лет завидный холостяк. После развода с Ириной Билык и Аленой Шоптенко артист все еще ищет свое счастье.
Я первым делом смотрю на глаза: добрый человек или недобрый. Для меня важно, к какому клану она принадлежит: к клану тех, кто убирает за капосниками, или тех, кто сам пакостит. Злых женщин я не люблю,– признался Дикусар.
Афишировать личную жизнь Дмитрий больше не желает, однако и скрывать возлюбленную от публики не будет. Он придерживается мнения, что счастье любит тишину.
Я не хотел бы ничего напоказ в своей жизни, тем более любви. Счастье любит тишину, как говорится. Но и прятаться я бы тоже не хотел. Надеюсь, найду компромисс и баланс, однако, если бы был выбор или/или, то я бы выбрал скрывать,– заявил танцор.
Напомним,
- Роберт Паттинсон о двойственном персонаже Бэтмена: Внесу свою лепту.
- Константин Меладзе представил обновленный состав группы "ВИА Гра": годятся во внучки.