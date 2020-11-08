Роберт Паттинсон о двойственном персонаже Бэтмена: Внесу свою лепту

8 ноября 2020 14:00 Катерина Даниленко
Роберт Паттинсон о двойственном персонаже Бэтмена: Внесу свою лепту
Британский актер Роберт Паттинсон
социальная сеть Instagram

Звезду "Сумерек" Роберта Паттинсона многие зрители с трудом представляют в образе Бэтмена. Однако британский киноактер со всей серьезностью подошел к ответственной роли.

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В недавнем интервью Паттинсон рассказал, как же он вживается в образ супергероя и каким видит героя комиксов в новом фильме режиссёра Мэтта Ривза.

В первую очередь я смотрю на задачу, которую мне предстоит решить с персонажем, какие нюансы нужно будет внести в образ, чтобы постоянно усложнять роль. В качестве Бэтмена я должен научиться передавать двойственность его натуры,
‒ поделился актер.

Британский актер Роберт Паттинсон в роли Бэтмена / социальная сеть Instagram

Исполнитель главной роли считает, что просто недопустимо окрашивать героя одним цветом. В Бэтмене он видит два сосуществующих персонажа.  Именно такого Брюса Уэйна Роберт хочет показать зрителям.

Думаю, у меня получится сделать героя таким, как будто один человек живёт в двух оболочках одновременно,
‒ добавил знаменитость.

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Съемки картины все еще продолжаются, несмотря на ограничения связанные с COVID-19. Кинокомикс выйдет в прокат в США 4 марта 2022 года.

Напомним,

Британский актер Роберт Паттинсон в роли Бэтмена / социальная сеть Instagram
 

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