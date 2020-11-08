Роберт Паттинсон о двойственном персонаже Бэтмена: Внесу свою лепту
Звезду "Сумерек" Роберта Паттинсона многие зрители с трудом представляют в образе Бэтмена. Однако британский киноактер со всей серьезностью подошел к ответственной роли.
В первую очередь я смотрю на задачу, которую мне предстоит решить с персонажем, какие нюансы нужно будет внести в образ, чтобы постоянно усложнять роль. В качестве Бэтмена я должен научиться передавать двойственность его натуры,‒ поделился актер.
Исполнитель главной роли считает, что просто недопустимо окрашивать героя одним цветом. В Бэтмене он видит два сосуществующих персонажа. Именно такого Брюса Уэйна Роберт хочет показать зрителям.
Думаю, у меня получится сделать героя таким, как будто один человек живёт в двух оболочках одновременно,‒ добавил знаменитость.
Напомним,
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