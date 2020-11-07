Александр Педан рассказал, какую новую профессию осваивает его супруга: по стопам мужа?
Супруга телеведущего Александра Педана решила кардинально сменить сферу деятельности.
Лишь изредка в его Instagram появляются трогательные снимки с женой. Недавно мужчина показал, как отпраздновал с любимой 17-тую годовщину брака, а вчера похвастался новым увлечением Инны.
Чим захоплюється моя дружина? Розповідаю. Моя дружина вирішила змінити професію! Так, після 10 років роботи в школі, Інна наважилася на зміни. Я запитував для чого це їй, а Іннуся відповідала: вирішила не змінити, а отримати ще одне професійне спрямування. Свою професію дуже люблю, але пандемія дала поштовх для розвитку і бажання дізнаватися щось нове! Переосмислити дизайн в цілому, як професію, що завжди буде актуальною. Все співпало,‒ поделился телеведущий.
Як відреагувала родина? Усі щасливі! Усі підтримали, тепер мама матиме чим заморочитися. Та усі й друзі та родичі матимуть безкоштовного дизайнера,‒ рассказывала супруга шоумена.
Напомним,