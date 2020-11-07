Александр Педан рассказал, какую новую профессию осваивает его супруга: по стопам мужа?

7 ноября 2020 18:00 Катерина Даниленко
Александр Педан рассказал, какую новую профессию осваивает его супруга: по стопам мужа?
Александр Педан с женой Инной
социальная сеть Instagram

Супруга телеведущего Александра Педана решила кардинально сменить сферу деятельности.

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О своей второй половинке шоумен Александр Педан рассказывает крайне редко. По его словам, жена ‒ личность не публичная. Если дочь ведущего с удовольствием снимает с отцом развлекательные ролики для соцсетей, появляется на разных телепередачах и желает развиваться в медийной сфере, то супруга артистка предпочитает оставаться в тени.

Лишь изредка в его Instagram появляются трогательные снимки с женой. Недавно мужчина показал, как отпраздновал с любимой 17-тую годовщину брака, а вчера похвастался новым увлечением Инны.

Чим захоплюється моя дружина? Розповідаю. Моя дружина вирішила змінити професію! Так, після 10 років роботи в школі, Інна наважилася на зміни. Я запитував для чого це їй, а Іннуся відповідала: вирішила не змінити, а отримати ще одне професійне спрямування. Свою професію дуже люблю, але пандемія дала поштовх для розвитку і бажання дізнаватися щось нове! Переосмислити дизайн в цілому, як професію, що завжди буде актуальною. Все співпало,
‒ поделился телеведущий.

Александр Педан с женой Инной / социальная сеть Instagram

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Педан признался, что жена всегда участвовала в ремонтах всех знакомых и близких, кто обращался за помощью. А теперь решила систематизировать свои знания. В будущем Инна Педан подумывает открыть свой бизнес и стать частью украинского и даже мирового дизайн-рынка.

Як відреагувала родина? Усі щасливі! Усі підтримали, тепер мама матиме чим заморочитися. Та усі й друзі та родичі матимуть безкоштовного дизайнера,
‒ рассказывала супруга шоумена.

Напомним,

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