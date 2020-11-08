Константин Меладзе представил обновленный состав группы "ВИА Гра": годятся во внучки

В сентябре группе "ВИА Гра" исполнилось 20 лет. Основатель коллектива Константин Меладзе решил обновить состав и пригласил сразу двух новых участниц. Свое место сохранила только Ульяна Синецкая.

Так, продюсер опубликовал снимок с девушками, тем самым представив новых участниц группы. Ими стали Ксения Попова и София Тарасова, которые заменили Эрику Герцег и Ольгу Меганскую.

Обновленный состав группы "ВИА Гра": Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова / социальная сеть Instagram

Блондинка Ксения Попова родом из Кривого Рога. Девушка успела засветиться в восьмом сезоне «Х-фактора». Позже она сотрудничала с артисткой MARUV. В своем микроблоге исполнительница призналась, что с самого детства фанатела от творчества Меладзе, а стать частью коллектива могла только мечтать.

Еще совсем недавно я стояла на концертах в первом ряду... Я помню, как слушала кассеты перед сном на своем плеере и засыпала в мечтах... Смотрела мюзиклы, бегала по квартире, танцевала, рисовала картинки в голове и просто мечтала... Я всегда растворялась в творчестве Константина! «Кажется, я ждала этого всю жизнь!» ‒ вот именно с этой фразы и началась моя история и новая глава в моей жизни под названием «ВИА Гра». Пусть каждый человек в мире занимается любимым делом! Пусть каждый человек в мире будет счастлив так же, как счастлива сейчас я,

‒ поделилась эмоциями Ксения.

Солистка группы "ВИА Гра" Ксения Попова / социальная сеть Instagram

Брюнетка София Тарасова самая младшая участница группы, ей сейчас 19 лет. Композитор пошутил, что она единственная участница за все времена «ВИА Гры», которая годится ему во внучки.

Солистка группы "ВИА Гра" София Тарасова / социальная сеть Instagram

Девушка рассказала, что познакомилась с музыкальным гением еще когда ей было 9 лет. С тех пор их жизненные пути часто пересекались.

Я действительно верю в судьбу и заранее сложенные звезды. Мы с Константином пересекались на всех этапах моего взросления ‒ как в творческом плане, так и в моральном становлении меня как артиста. Он хорошо знает мои минусы, мои сложности, грамотно подчеркивает плюсы и верно умеет находить подход ко всем нам. Я очень благодарна, что теперь имею возможность работать и создавать красоту с музыкантом с большой буквы! Мы все кайфует от каждой нашей встречи и рабочего процесса: будь то репетиция, примерка или запись на студии, когда каждый из команды горит процессом! Уверена, что этот союз будет более чем замечен,

‒ написала София.

Обновленный состав группы уже выпустил новую композицию «Рикошет», которую можно прослушать на всех цифровых площадках.

Напомним,