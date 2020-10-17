Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар до сих пор повенчаны

Хореограф Алена Шоптенко раскрыла неизвестные факты из жизни с Дмитрием Дикусаром.

Танцовщица, двукратная чемпионка мира по бальным танцам среди молодежи и чемпионка мира по латиноамериканским танцам, 32-летняя Алена Шоптенко сейчас счастливая мама и жена. У нее с супругом Алексеем Ивановым подрастает сын Алексей.

В интервью "Зірковому шляху" знаменитый хореограф вспомнила, что влюбилась в своего мужа с первого взгляда. Через полгода после знакомства они уже расписались. Пышной свадьбы не устраивали, и в СМИ не афишировали свои отношения.

Алена Шоптенко с мужем Алексеем и сыном / instagram.com/alena_shoptenko

Ведь однажды у Алены уже был роман, а после и брак, который был на виду у всей публики. И ничем хорошим он не завершился. Речь идет об отношениях Алены Шоптенко с Дмитрием Дикусаром.

Танцовщица признается, что в то время каждый из них был занят своими амбициями, и неумение найти компромисс и стало причиной расставания. Более того, Алена рассказала, что до сих пор повенчана с Дикусаром.

Мы к этому очень серьезно отнеслись. Мы так хотели и мы это сделали, – говорит Шоптенко. – Но жизнь показала другое. Сейчас в процессе развенчания.

Венчание Алены Шоптенко и Дмитрия Дикусара / открытый источник

Напомним,