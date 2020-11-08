Звезда сериала "Школа" Анна Тринчер призналась, сошлась ли она с бывшим Богданом Осадчуком

8 ноября 2020 16:00 Катерина Даниленко
Звезда сериала
Актриса Анна Тринчер
социальная сеть Instagram

Коллеги по сериалу "Школа" и бывшие возлюбленные Анна Тринчер и Богдан Осадчук вместе ездили отдыхать в Турцию. Что же связывает сейчас молодых людей, девушка рассказала в интервью Кате Осадчей.

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Актриса заявила, что действительно ее любовные отношения с Осадчуком давно в прошлом, а милые совместные фото и видео лишь свидетельствуют о том, что им удалось сохранить теплые дружеские отношения.

Мы в прекрасных отношениях! Мы действительно близки, мы поддерживаем друг друга. Недавно летали в Турцию большой компанией. И он был у меня на дне рождения, и я у него была. И мы периодически встречаемся, просто общаемся и вспоминаем, как все у нас было прекрасно. Я всем желаю, чтобы вы с бывшими были в таких отношениях, как мы с Богданом,
‒ поделилась Тринчер.

Актриса Анна Тринчер с экс-возлюбленным Богданом Осадчуком / социальная сеть Instagram

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Блогерша также назвала причину расставания с экс-возлюбленным. По ее словам, они поняли, что больше не могут быть вместе, ведь отношения состояли из постоянных ссор.

Пара разошлась еще в апреле этого года. С тех пор сердце девушки свободно.

Я свободная женщина. Мне хочется отношений, хочется к кому-то пригреться, обняться, посмотреть сериал, особенно в момент карантина, когда мы сидим большую часть времени дома. Но пока у меня нет даже времени на это. Я очень загрузила свой график, чтобы у меня даже не было возможности и мыслить о том, что мне не хватает парня,
‒ добавила артистка.

Напомним,

Актриса Анна Тринчер с экс-возлюбленным Богданом Осадчуком / социальная сеть Instagram
 

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