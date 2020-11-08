Звезда сериала "Школа" Анна Тринчер призналась, сошлась ли она с бывшим Богданом Осадчуком
Коллеги по сериалу "Школа" и бывшие возлюбленные Анна Тринчер и Богдан Осадчук вместе ездили отдыхать в Турцию. Что же связывает сейчас молодых людей, девушка рассказала в интервью Кате Осадчей.
Мы в прекрасных отношениях! Мы действительно близки, мы поддерживаем друг друга. Недавно летали в Турцию большой компанией. И он был у меня на дне рождения, и я у него была. И мы периодически встречаемся, просто общаемся и вспоминаем, как все у нас было прекрасно. Я всем желаю, чтобы вы с бывшими были в таких отношениях, как мы с Богданом,‒ поделилась Тринчер.
Пара разошлась еще в апреле этого года. С тех пор сердце девушки свободно.
Я свободная женщина. Мне хочется отношений, хочется к кому-то пригреться, обняться, посмотреть сериал, особенно в момент карантина, когда мы сидим большую часть времени дома. Но пока у меня нет даже времени на это. Я очень загрузила свой график, чтобы у меня даже не было возможности и мыслить о том, что мне не хватает парня,‒ добавила артистка.
Напомним,
- 23-летняя Мишель Андраде обнажилась для мужского глянца ‒ фото.
- Jerry Heil призналась, ради чего ходила со штучной лысиной: хейтеры двигают прогресс.