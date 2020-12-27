Звезда сериала "Мавки" Алина Ланина впервые стала мамой ‒ фото малыша
Актриса Алина Ланина поделилась сокровенным.
Радостное событие знаменитость скрывала почти две недели и только сейчас решилась об этом сообщить. Роды у артистки прошли без осложнений, она и малыш чувствуют себя хорошо.
13.12.2020. Целая Вселенная весом 3775 в подарок под Рождество. Наша встреча прошла невероятно красиво. Без травм, без вмешательств, быстро, естественно. Спасибо всем за молитвы и добрые пожелания. Теперь готовы принимать поздравления,‒ поделилась эмоциями молодая мама.
К слову, у Алины и ее мужа, которого она тщательно скрывает от публики, родился мальчик. Имя ребенка артистка не спешит афишировать.
Напомним,
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