Звезда сериала "Мавки" Алина Ланина впервые стала мамой ‒ фото малыша

27 декабря 2020 12:00 Катерина Даниленко
Звезда сериала
Актриса Алина Ланина
социальная сеть Instagram

Актриса Алина Ланина поделилась сокровенным.

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Звезда сериала «Мавки»  длительное время скрывала беременность, но несколько месяцев назад опубликовала первое фото с округлившимся животиком. А в середине декабря  31-летняя Ланина родила первенца.

Радостное событие знаменитость скрывала почти две недели и только сейчас решилась об этом сообщить. Роды у артистки прошли без осложнений, она и малыш чувствуют себя хорошо.

13.12.2020. Целая Вселенная весом 3775 в подарок под Рождество. Наша встреча прошла невероятно красиво. Без травм, без вмешательств, быстро, естественно. Спасибо всем за молитвы и добрые пожелания. Теперь готовы принимать поздравления,
‒ поделилась эмоциями молодая мама.

К слову, у Алины и ее мужа, которого она тщательно скрывает от публики, родился мальчик. Имя ребенка артистка не спешит афишировать.

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Следующие несколько недель Ланина проведет в декрете, чтобы сполна насладиться материнством. Однако надолго исчезать из профессии она не собирается, в скором времени девушка вернется к съемкам в фильмах и телесериалах.

Напомним,

Актриса Алина Ланина / социальная сеть Instagram

Instagram-stories Алины Ланиной / социальная сеть Instagram
 

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