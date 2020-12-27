Звезда сериала "Мавки" Алина Ланина впервые стала мамой ‒ фото малыша

Актриса Алина Ланина поделилась сокровенным.

Звезда сериала «Мавки» длительное время скрывала беременность, но несколько месяцев назад опубликовала первое фото с округлившимся животиком. А в середине декабря 31-летняя Ланина родила первенца.

Радостное событие знаменитость скрывала почти две недели и только сейчас решилась об этом сообщить. Роды у артистки прошли без осложнений, она и малыш чувствуют себя хорошо.

13.12.2020. Целая Вселенная весом 3775 в подарок под Рождество. Наша встреча прошла невероятно красиво. Без травм, без вмешательств, быстро, естественно. Спасибо всем за молитвы и добрые пожелания. Теперь готовы принимать поздравления,

‒ поделилась эмоциями молодая мама.

К слову, у Алины и ее мужа, которого она тщательно скрывает от публики, родился мальчик. Имя ребенка артистка не спешит афишировать.

Следующие несколько недель Ланина проведет в декрете, чтобы сполна насладиться материнством. Однако надолго исчезать из профессии она не собирается, в скором времени девушка вернется к съемкам в фильмах и телесериалах.

Напомним,

Актриса Алина Ланина / социальная сеть Instagram