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Сериал Мавки смотреть онлайн
Сериал Мавки - новый сериал на канале Украина.

Сериал Мавки смотреть онлайн

В центре истории мелодрамы Мавки – небольшой городок с необычным названием Мавки, на стажировку в управление полиции которого присылают практиканта Киру Задорожнюю. Но действительно ли девушка приехала сюда только работать?

Для Олега Кравченко, который возглавляет местный отдел полиции, становится неприятным сюрпризом то, что стажер Кира – девушка явно из богатой семьи. У Олега и Киры отношения не складываются с первого дня знакомства. Мужчина понимает, что в жизни Киры есть какая-то тайна, которая и привела ее в Мавки. И с этой тайной, так или иначе, связан местный чиновник, богач и благотворитель Виктор Шинкар.

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