MamaRika рассказала, как едва не сгорела во время съемок клипа

11 января 2021 11:45 Юлия Крутиева
MamaRika рассказала, как едва не сгорела во время съемок клипа
Певица MamaRika
instagram.com/mamarika_official

Певица Анастасия Кочетова, всем известная как MamaRika, очень смелая и яркая девушка. Отметим, что она – первая в Украине R`n`B-исполнительница.

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Ее творческий путь довольно длинный, поэтому интересных и шокирующих историй накопилось. Одну из таких эксклюзивно для Нового канала артистка MamaRika рассказала во время съемок игрового шоу «Хто зверху?».

В моей прошлой жизни, когда я еще была Эрикой, есть песня «Любовь не верит цифрам», – вспоминает MamaRika. – Помню, что мы снимали видео. По плану, я в образе ведьмы должна была подойти к огромному костру в мой рост и делать движения руками, будто он по моей воле разгорается. На улице тогда было около 0 градусов. Конечно, само оно так не сделается, поэтому с другой стороны стоял парень, который в момент, когда я делаю жест, подливал в пламя керосин. Поскольку я тогда была в синтетической блузке, а на голове – лак, то, сами понимаете, без приключений не обошлось. В момент, когда помощник дал чуть больше керосина, в мою сторону подул ветер. На мгновение язык пламени коснулся меня. Представьте, даже немного реснички подгорели. К счастью, наверное, ангелы меня вытащили, ведь я очень быстро все смогла потушить. Кстати, где-то в архивах осталось видео, как я горела.

Певица MamaRika на шоу "Хто зверху-10" / пресс-служба Нового канала

После этой опасной ситуации в творческой жизни артистки она сделала один важный вывод.

Надо себя беречь всегда, как бы фанатично ты не относился к работе, – говорит MamaRika.

Вы совсем скоро сможете снова увидеть певицу во взрывной весенней премьере Нового канала – шоу «Где логика?»

Певица MamaRika / пресс-служба Нового канала

Напомним,

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