Первые ласточки. Zависымые: журналистку Киру Зотову с БДСМ-наклонностями могла сыграть другая актриса
Премьера молодежного триллера «Перші ластівки. Zалежні» на Новом канале состоялась еще в конце прошлого года, а разговоры о нем не утихают до сих пор.
Как создавались «Перші ластівки. Zалежні»? Как выбирали актеров и как проходила работа над самыми эмоциональными сценами? Что происходило на площадке, когда у актеров появлялась свободная минутка, и кто постоянно срывал съемки?
Например, актриса Виктория Литвиненко, которая сыграла журналистку Киру Зотову с БДСМ-наклонностями, призналась, что до последнего хотела отказаться от роли. Она не верила, что сможет справиться с такой сложной ролью.
Когда я впервые прочитала сценарий, была шокирована, – рассказала Виктория. – Первое, что сказала Жене Тунику (сценарист и шоуранер «Перших ластівок. Zалежні»): «Это не я. Ты уверен? Ты точно хочешь, чтобы именно я это сыграла?» Не понимала, как он разглядел во мне Киру. И честно говоря, до последнего хотела отказаться от этой роли. Я сомневалась даже тогда, когда уже начались репетиции. Никому не говорила, но не могла отделаться от мысли, что это неподъемный материал для меня.
Напомним,