Анна Кошмал восхитила точеной фигурой в откровенном наряде: Дюймовочка

Звезда сериала "Сваты" редко делится пикантными снимками. Но в этот раз она решила порадовать подписчиков роскошной фигурой.

В своем микроблоге актриса опубликовала кадр с черно-белой фотосессии, на котором позирует в крошечном белом топе на завязках и мини-шортиках. 26-летняя звезда расположилась возле стены, выставив напоказ все свои прелести.

Дополнили летний лук знаменитости повязка на голову в тон наряда и легкая рубашка, которая свисала с плеч. Анна пристально смотрела в камеру, демонстрируя естественную красоту.

На улице уже +40 и можно официально начинать жаловаться на жару, но я не буду. Я люблю солнце и меня никогда не пугала жара! С радостью поглощаю весь солнечный свет и витамин D, ведь каждое лето происходит что-то особенное,

‒ подписала кадр Анна, пожелав подписчикам чудесного лета.

Со своей стороны, фолловеры засыпали звезду комплиментами в комментариях: «Аня, это очень красивое фото. И Вам чудесного лета», «Выглядите потрясающе, маняще», «Фигурка невероятная!», «Дюймовочка», «Очень милая девушка».

Напомним,