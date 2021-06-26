Анна Кошмал восхитила точеной фигурой в откровенном наряде: Дюймовочка
Звезда сериала "Сваты" редко делится пикантными снимками. Но в этот раз она решила порадовать подписчиков роскошной фигурой.
Дополнили летний лук знаменитости повязка на голову в тон наряда и легкая рубашка, которая свисала с плеч. Анна пристально смотрела в камеру, демонстрируя естественную красоту.
На улице уже +40 и можно официально начинать жаловаться на жару, но я не буду. Я люблю солнце и меня никогда не пугала жара! С радостью поглощаю весь солнечный свет и витамин D, ведь каждое лето происходит что-то особенное,‒ подписала кадр Анна, пожелав подписчикам чудесного лета.
Напомним,