Анна Кошмал восхитила точеной фигурой в откровенном наряде: Дюймовочка

26 июня 2021 18:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

Все статьи автора...

Анна Кошмал восхитила точеной фигурой в откровенном наряде: Дюймовочка
Актриса Анна Кошмал
социальная сеть Instagram

Звезда сериала "Сваты" редко делится пикантными снимками. Но в этот раз она решила порадовать подписчиков роскошной фигурой.

Читайте такжеОля Цибульская восхитила публику фотографиями в эффектных купальниках
В своем микроблоге актриса опубликовала кадр с черно-белой фотосессии, на котором позирует в крошечном белом топе на завязках и мини-шортиках. 26-летняя звезда расположилась возле стены, выставив напоказ все свои прелести.

Дополнили летний лук знаменитости повязка на голову в тон наряда и легкая рубашка, которая свисала с плеч. Анна пристально смотрела в камеру, демонстрируя естественную красоту.

На улице уже +40 и можно официально начинать жаловаться на жару, но я не буду. Я люблю солнце и меня никогда не пугала жара! С радостью поглощаю весь солнечный свет и витамин D, ведь каждое лето происходит что-то особенное,
‒ подписала кадр Анна, пожелав подписчикам чудесного лета.

Читайте такжеЕлена-Кристина Лебедь рассказала, у кого есть шансы покорить ее сердце
Со своей стороны, фолловеры засыпали звезду комплиментами в комментариях: «Аня, это очень красивое фото. И Вам чудесного лета», «Выглядите потрясающе, маняще», «Фигурка невероятная!», «Дюймовочка», «Очень милая девушка».

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Анна Кошмал стиль звезд социальные сети фото новости фигура звезд

Материалы по теме

ТОП-5 фактов о легендарном голливудском актере Антонио Бандерасе
Новости

ТОП-5 фактов о легендарном голливудском актере Антонио БандерасеЭксклюзив
Предыдущий опыт научил: Александр Пономарев отказывается афишировать новые отношения
Новости

Предыдущий опыт научил: Александр Пономарев отказывается афишировать новые отношения
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.06.2021)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.06.2021)
Оля Цибульская показала роскошный аутфит на отдыхе в Турции ‒ фото
Новости

Оля Цибульская показала роскошный аутфит на отдыхе в Турции ‒ фото

Популярное на сайте

Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника

Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника
Троица 2021: поздравления в стихах и прозе

Троица 2021: поздравления в стихах и прозе
Как избавиться от менструальной боли: ТОП-3 совета

Как избавиться от менструальной боли: ТОП-3 совета
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2021)

Популярное видео

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2021)
Аферисты в сетях-6: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2021)

Аферисты в сетях-6: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2021)
Одруження наосліп-7: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 18.06.2021)

Одруження наосліп-7: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 18.06.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK