Сальма Хайек призналась, что ее грудь была увеличена: Я изменила много размеров

26 июня 2021 13:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Сальма Хайек призналась, что ее грудь была увеличена: Я изменила много размеров
Актриса Сальма Хайек
социальная сеть Instagram

54-летняя актриса Сальма Хайек по праву названа одной из самых красивых голливудских знаменитостей. Ее роскошные женственные формы и сегодня украшают обложки многих глянцев.

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Неоднократно звезде предъявляли обвинения в том, что ее пышная грудь ‒ творение хирургов. Сама же знаменитость отрицает вмешательство, хотя и не отрицает, что бюст действительно раньше был намного меньше.

Актриса Сальма Хайек в молодости / социальная сеть Instagram

В эфире программы Red Table Talk актриса рассказала, что всему виной естественные процессы в организме. Размер ее груди менялся в зависимости от беременности, менопаузы и набора веса.

Многие говорили, что у меня искусственно увеличенная грудь. Я их не виню! Мой бюст действительно раньше был меньше! Так же, как и другие части моего тела…У некоторых женщин она становится меньше... Я просто случайно оказалась одной из тех, чья грудь увеличивалась по любому поводу. Например, когда я поправилась, забеременела, или когда оказалась в периоде менопаузы. Я изменила много размеров, моя спина действительно страдала от этого. Мало людей говорят о проблемах жизни с большой грудью,
‒ откровенничает Хайек.

Актриса Сальма Хайек / социальная сеть Instagram

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Кинозвезда призналась, что менопауза у нее началась примерно после 45 лет, характеризовалась она перепадами настроения и приливами. Именно тогда у нее начала быстро увеличиваться грудь.

Напомним,

Актриса Сальма Хайек / социальная сеть Instagram
 

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