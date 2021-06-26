Сальма Хайек призналась, что ее грудь была увеличена: Я изменила много размеров
54-летняя актриса Сальма Хайек по праву названа одной из самых красивых голливудских знаменитостей. Ее роскошные женственные формы и сегодня украшают обложки многих глянцев.
В эфире программы Red Table Talk актриса рассказала, что всему виной естественные процессы в организме. Размер ее груди менялся в зависимости от беременности, менопаузы и набора веса.
Многие говорили, что у меня искусственно увеличенная грудь. Я их не виню! Мой бюст действительно раньше был меньше! Так же, как и другие части моего тела…У некоторых женщин она становится меньше... Я просто случайно оказалась одной из тех, чья грудь увеличивалась по любому поводу. Например, когда я поправилась, забеременела, или когда оказалась в периоде менопаузы. Я изменила много размеров, моя спина действительно страдала от этого. Мало людей говорят о проблемах жизни с большой грудью,‒ откровенничает Хайек.
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