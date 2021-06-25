Хайди Клум устроила фотосессию топлес на пляже - пикантные кадры

25 июня 2021 17:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Хайди Клум устроила фотосессию топлес на пляже - пикантные кадры
Модель Хайди Клум
instagram.com/heidiklum

Несмотря на то, что буквально месяц назад Хайди Клум отметила 48-летие, это не мешает ей принимать участие в провокационных съемках.

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Недавно Хайди Клум вместе со своим мужем Томом Каулитцем нашли несколько дней, чтобы насладиться солнцем у морского побережья. Правда, локацию курорта пара решила не рассекречивать.  

На своей странице в Инстаграм известная немецкая модель активно делится фотографиями со своего путешествия. Одними стандартными снимками с пляжа дело не обошлось. 

Модель Хайди Клум / instagram.com/heidiklum

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На отдыхе звезда позволила себе небольшие «шалости». В блоге Хайди появились соблазнительные снимки, на которых она запечатлена топлес.

Сниматься Клум решила на закате, а выбор локации оказался более чем очевидным – съемка проходила на пляже. А вот в роли фотографа выступил ее муж.

По-моему, Том хочет забрать у тебя твою работу, - подписала серию снимков Хайди, обратившись к своему личному фотографу Джону Ранкину.

Модель Хайди Клум / instagram.com/heidiklum
Напомним, 

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