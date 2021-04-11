Соблазнительная Хайди Клум сверкнула аппетитной фигурой в купальнике ‒ фото
Известная 47-летняя модель Хайди Клум может дать фору многим молодым моделям. Знаменитость имеет безупречные формы, которые регулярно демонстрирует на снимках.
Горячие кадры появились в Instagram модели. На них загорелая Хайди позирует в раздельном черно-белом купальнике, который подчеркивает упругие ягодицы и пышный бюст женщины. Дополнили ее образ темные солнцезащитные очки.
Позже актриса опубликовала еще один пляжный снимок. На нем Хайди и Том встречают закат, расположившись на песке.
Прекрасный день в Калифорнии,‒ подписала кадр манекенщица.
Напомним,