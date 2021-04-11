Соблазнительная Хайди Клум сверкнула аппетитной фигурой в купальнике ‒ фото

11 апреля 2021 17:00 Катерина Даниленко
Соблазнительная Хайди Клум сверкнула аппетитной фигурой в купальнике ‒ фото
Модель Хайди Клум
социальная сеть Instagram

Известная 47-летняя модель Хайди Клум может дать фору многим молодым моделям. Знаменитость имеет безупречные формы, которые регулярно демонстрирует на снимках.

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В этот раз звезда похвасталась роскошной фигурой на пляже в Калифорнии. Именно туда она отправилась на выходные с 31-летним супругом Томом Каулитцем.

Горячие кадры появились в Instagram модели. На них загорелая Хайди позирует в раздельном черно-белом купальнике, который подчеркивает упругие ягодицы и пышный бюст женщины. Дополнили ее образ темные солнцезащитные очки.

Instagram-stories Хайди Клум / социальная сеть Instagram

Позже актриса опубликовала еще один пляжный снимок. На нем Хайди и Том встречают закат, расположившись на песке.

Прекрасный день в Калифорнии,
‒ подписала кадр манекенщица.

Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем / социальная сеть Instagram

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Фолловеры, скорее всего, восхитились снимками модели, но оставить свои комментарии не смогли, так как Хайди отключила такую возможность.

Напомним,

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