Соблазнительная Хайди Клум сверкнула аппетитной фигурой в купальнике ‒ фото

Известная 47-летняя модель Хайди Клум может дать фору многим молодым моделям. Знаменитость имеет безупречные формы, которые регулярно демонстрирует на снимках.

В этот раз звезда похвасталась роскошной фигурой на пляже в Калифорнии. Именно туда она отправилась на выходные с 31-летним супругом Томом Каулитцем.

Горячие кадры появились в Instagram модели. На них загорелая Хайди позирует в раздельном черно-белом купальнике, который подчеркивает упругие ягодицы и пышный бюст женщины. Дополнили ее образ темные солнцезащитные очки.

Instagram-stories Хайди Клум / социальная сеть Instagram

Позже актриса опубликовала еще один пляжный снимок. На нем Хайди и Том встречают закат, расположившись на песке.

Прекрасный день в Калифорнии,

‒ подписала кадр манекенщица.

Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем / социальная сеть Instagram

Фолловеры, скорее всего, восхитились снимками модели, но оставить свои комментарии не смогли, так как Хайди отключила такую возможность.

Напомним,