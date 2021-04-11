Актриса Екатерина Кузнецова выходит во второй раз замуж
Украинская актриса Екатерина Кузнецова поделилась грядущими переменами в личной жизни.
В кадре мужчина прижимается к любимой, а она демонстрирует колечко с бриллиантом на безымянном пальце. Подписывать пост актриса не стала, да и нужны ли слова в этом случае?
Подписчики засыпали пару поздравлениями и пожеланиями счастья: «От вас исходит свет!», «Какая же красивая пара», «Восхищаюсь вами. Молодцы!», «Счастья и любви вашей прекрасной паре».
Напомним,
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