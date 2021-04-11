Актриса Екатерина Кузнецова выходит во второй раз замуж

Украинская актриса Екатерина Кузнецова поделилась грядущими переменами в личной жизни.

Во время отдыха на Шри-Ланке возлюбленный Екатерины Максим сделал ей предложение руки и сердца. Фото с помолвочным кольцом знаменитость опубликовала в своем микроблоге.

В кадре мужчина прижимается к любимой, а она демонстрирует колечко с бриллиантом на безымянном пальце. Подписывать пост актриса не стала, да и нужны ли слова в этом случае?

Екатерина Кузнецова с избранником Максимом / социальная сеть Instagram

Подписчики засыпали пару поздравлениями и пожеланиями счастья: «От вас исходит свет!», «Какая же красивая пара», «Восхищаюсь вами. Молодцы!», «Счастья и любви вашей прекрасной паре».

К слову, Екатерина уже была однажды замужем. Ее первым супругом был российский актер Евгений Пронин. Пара развелась из-за измены мужчины. С нынешним избранником Максимом актриса познакомилась в Сочи, где он работал диджеем. Вместе они уже три года, за это время Кузнецова полюбила «зимовать» в теплых странах, перешла на вегетарианство и увлеклась йогой.

Напомним,