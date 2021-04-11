51-летняя Кэтрин Зета-Джонс призналась, на какие жертвы шла ради идеального тела

11 апреля 2021 14:00 Катерина Даниленко
51-летняя Кэтрин Зета-Джонс призналась, на какие жертвы шла ради идеального тела
Актриса Кэтрин Зета-Джонс
социальная сеть Instagram

Знаменитая британская актриса Кэтрин Зета-Джонс дала откровенное интервью изданию Wall Street Journal, в котором рассказала, что идеальное тело далось ей очень большим трудом.

Читайте такжеНе могут друг друга простить: Дмитрий Ступка рассказал о взаимоотношениях супруги с его мамой
Звезда придерживается исключительно здорового питания, однако мечтает в старости есть одни сладости и не подсчитывать калории.

Когда я по-настоящему состарюсь, буду принимать много витаминов, потому что хочу есть только десерты до конца своих дней. На самом деле я ем исключительно полезную пищу, потому что должна. Моя мечта ‒ питаться исключительно сладостями. Это моя цель,
‒ отметила Кэтрин.

Кэтрин Зета-Джонс / социальная сеть Instagram

Читайте такжеЭто влияет на любые отношения: Иракли Макацария огорошил новостью о потере ребенка
Сейчас же женщина придерживается трехразового питания, чтобы быть красивой и ухоженной. Также в ее жизни важное место занимает спорт. Она по несколько часов в день проводит время в тренажерном зале. Среди любимых занять ‒ танцы и бег на эллипсе.

Я люблю миксовать. Чередую ходьбу с плаванием и занятиями в тренажерном зале. А еще поддерживать тело в тонусе мне помогают танцы, велопрогулки и теннис. В те дни, когда мне не удается сходить на фитнес или погода не позволяет заняться спортом на улице, я всегда могу сделать пару-тройку упражнений дома.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Кэтрин Зета-Джонс социальные сети фото новости фигура звезд питание звезд диета звезд

Материалы по теме

Дакота Джонсон рассказала, что украла со съемок эротической картины "50 оттенков серого"
Новости

Дакота Джонсон рассказала, что украла со съемок эротической картины "50 оттенков серого"
Гороскоп на 12 апреля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 12 апреля 2021 для всех знаков Зодиака
Актриса Екатерина Кузнецова выходит во второй раз замуж
Новости

Актриса Екатерина Кузнецова выходит во второй раз замуж
МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021
Новости

МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK