51-летняя Кэтрин Зета-Джонс призналась, на какие жертвы шла ради идеального тела
11 апреля 2021 14:00
Актриса Кэтрин Зета-Джонс
социальная сеть Instagram
Знаменитая британская актриса Кэтрин Зета-Джонс дала откровенное интервью изданию Wall Street Journal, в котором рассказала, что идеальное тело далось ей очень большим трудом.
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Когда я по-настоящему состарюсь, буду принимать много витаминов, потому что хочу есть только десерты до конца своих дней. На самом деле я ем исключительно полезную пищу, потому что должна. Моя мечта ‒ питаться исключительно сладостями. Это моя цель,‒ отметила Кэтрин.
Кэтрин Зета-Джонс / социальная сеть Instagram
Я люблю миксовать. Чередую ходьбу с плаванием и занятиями в тренажерном зале. А еще поддерживать тело в тонусе мне помогают танцы, велопрогулки и теннис. В те дни, когда мне не удается сходить на фитнес или погода не позволяет заняться спортом на улице, я всегда могу сделать пару-тройку упражнений дома.
Напомним,