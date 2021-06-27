Ольга Сумская записала гневное видеообращение с поезда: Гастроли закончились не очень приятно

Разъяренная Ольга Сумская обратилась к представителям "Укрзализныци".

Актриса вместе с труппой театра посетила Кременчуг, где выступила с представлением. Позже творческий коллектив отправился поездом домой, в Киев. Именно с вагона-купе звезда сообщила о том, что не представляет, как ей доехать до места назначения.

Оказывается, поезд, которым ехала звезда, не оснащен кондиционерами. В вагоне невозможно находиться при такой жаре.

Кременчуг нас сегодня очень тепло принимал, чего не скажешь о поезде, в который я только села. Не было СВ, следовательно, я еду в вагоне-купе, где нет, внимание, кондиционирования. Даже в билете написано «без кондиционирования», я просто не посмотрела. Вы себе можете такое представить? Я не знаю, как я буду спать, это просто ужас. Если я закрою дверь ‒ это будет ад. Я не буду спать до 5 утра. Как такое может быть в 21 веке?

‒ пожаловалась Сумская.

Народная артистка предложила представителям предприятия или избавиться совсем от такого транспорта, или установить кондиционеры.

Представитель "Укрзализныци" отреагировал на обращение Сумской, написав в комментариях слова извинения за негативный опыт, с которым она столкнулась. Также он попросил артистку оставить свой контактный номер, чтобы в дальнейшем рассмотреть этот вопрос.

Напомним,