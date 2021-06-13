Ольга Сумская впечатлила естественной красотой без макияжа ‒ фото в маковом поле

13 июня 2021 16:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Ольга Сумская впечатлила естественной красотой без макияжа ‒ фото в маковом поле
Актриса Ольга Сумская
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54-летняя актриса Ольга Сумская тщательно следит за своим здоровьем и красотой. Знаменитость придерживается правильного питания, делает омолаживающие процедуры и старается всегда быть в хорошем настроении.

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На днях Ольга вместе с коллегами по театру отправилась на гастроли. По пути в Одессу знаменитость не смогла не остановится возле макового поля. Артистка запечатлела себя в цветах.

В кадре Ольга позирует без грамма макияжа, с распущенными волосами, в желтой футболке и джинсовой куртке. Звезда неоднократно признавалась, что в повседневной жизни не пользуется косметикой, а лишь наносит крем. Стоит отметить, что выглядит она просто превосходно!

В жовтих квітах фото вже було... Тепер в червоних! Одещина! Вибачте, друзі, не втрималась... Макові поля... Тут їх цілі плантації... Божественна краса! Я в захваті,
‒ поделилась впечатлениями Сумская.

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За несколько часов публикация собрала более 5 тисяч лайков. Фолловеры восхищаются неувядаемой красотой артистки: «Вы прелестно выглядите! Так держать», «Роскошная женщина», «Как прекрасен этот мир! Природа чудесная!», «Олечка, как я вас люблю в естественном, натуральном виде, если можно так выразиться... Вы такая милая и симпатичная».

Напомним,

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