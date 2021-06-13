Ольга Сумская впечатлила естественной красотой без макияжа ‒ фото в маковом поле
54-летняя актриса Ольга Сумская тщательно следит за своим здоровьем и красотой. Знаменитость придерживается правильного питания, делает омолаживающие процедуры и старается всегда быть в хорошем настроении.
В кадре Ольга позирует без грамма макияжа, с распущенными волосами, в желтой футболке и джинсовой куртке. Звезда неоднократно признавалась, что в повседневной жизни не пользуется косметикой, а лишь наносит крем. Стоит отметить, что выглядит она просто превосходно!
В жовтих квітах фото вже було... Тепер в червоних! Одещина! Вибачте, друзі, не втрималась... Макові поля... Тут їх цілі плантації... Божественна краса! Я в захваті,‒ поделилась впечатлениями Сумская.
Напомним,