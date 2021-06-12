Длинноволосая Алла Костромичева поэкспериментировала над прической ‒ фото

Модель Алла Костромичева неожиданно сменила имидж.

Звезда "Супер Топ-модель по-украински" Алла Костромичева ‒ обладательница роскошных длинных волос. Девушка крайне редко экспериментирует с цветом и длиной волос, но с приходом лета и ей захотелось перемен.

Звезда решила заплести свои русые волосы в мелкие косички в африканском стиле. Длина косичек составляет 75 см. Дополнила она их светлыми прядями, чтобы добавить контраста. Обновленную себя Алла показала в личном микроблоге.

В подписи к новому посту модель отметила, что сейчас находится в загородном комплексе под Киевом, где расположен летний модельный лагерь знаменитости. Вместе с профессиональными педагогами Костромичева проводит уроки для детей и подростков, которые захотели связать свое будущее с этой деятельностью.

Модель Алла Костромичева / социальная сеть Instagram

В комментариях подписчики отметили, что в таком образе Алла выглядит необычно и очень дерзко. Своим поступком девушка подтолкнула многих к летним экспериментам: «Космическая», «Очень круто! И я хочу», «А я каре сделала», «На хищницу похожа», «Очень круто выглядят косы. Хочу повторить с яркими цветами», «Роскошно».

Напомним,