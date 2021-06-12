Длинноволосая Алла Костромичева поэкспериментировала над прической ‒ фото

12 июня 2021 17:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

Все статьи автора...

Длинноволосая Алла Костромичева поэкспериментировала над прической ‒ фото
Модель Алла Костромичева
социальная сеть Instagram

Модель Алла Костромичева неожиданно сменила имидж.

Читайте такжеЕлизавета Глинская во второй раз выходит замуж
Звезда "Супер Топ-модель по-украински" Алла Костромичева ‒ обладательница роскошных длинных волос. Девушка крайне редко экспериментирует с цветом и длиной волос, но с приходом лета и ей захотелось перемен.

Звезда решила заплести свои русые волосы в мелкие косички в африканском стиле. Длина косичек составляет 75 см. Дополнила она их светлыми прядями, чтобы добавить контраста. Обновленную себя Алла показала в личном микроблоге.

В подписи к новому посту модель отметила, что сейчас находится в загородном комплексе под Киевом, где расположен летний модельный лагерь знаменитости. Вместе с профессиональными педагогами Костромичева проводит уроки для детей и подростков, которые захотели связать свое будущее с этой деятельностью.

Модель Алла Костромичева / социальная сеть Instagram

Читайте такжеУчастница "Супер Топ-модели по-украински" снялась в фильме с Брэдом Питтом и Сандрой Буллок
В комментариях подписчики отметили, что в таком образе Алла выглядит необычно и очень дерзко. Своим поступком девушка подтолкнула многих к летним экспериментам: «Космическая», «Очень круто! И я хочу», «А я каре сделала», «На хищницу похожа», «Очень круто выглядят косы. Хочу повторить с яркими цветами», «Роскошно».

Напомним,

Модель Алла Костромичева / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

личная жизнь звезд прически звезд стиль звезд социальные сети Алла Костромичева фото новости образы звезд

Материалы по теме

Тина Кароль в лосинах и топе взбудоражила Сеть снимком из спортзала
Новости

Тина Кароль в лосинах и топе взбудоражила Сеть снимком из спортзала
Там люди с поломанной психикой: Санта Димопулос рассказала о дружбе с коллегами по шоу-бизнесу
Новости

Там люди с поломанной психикой: Санта Димопулос рассказала о дружбе с коллегами по шоу-бизнесу
Святослав Вакарчук разводится с женой
Новости

Святослав Вакарчук разводится с женой
Гороскоп на 13 июня 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 13 июня 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-3: кто победил в шоу 05.06.2021

МастерШеф. Профессионалы-3: кто победил в шоу 05.06.2021
Пелена: смотреть 2 серию онлайн

Пелена: смотреть 2 серию онлайн
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)

Популярное видео

Пелена: смотреть 2 серию онлайн

Пелена: смотреть 2 серию онлайн
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)
Пелена: смотреть 3 серию онлайн

Пелена: смотреть 3 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK