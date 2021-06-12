Длинноволосая Алла Костромичева поэкспериментировала над прической ‒ фото
Модель Алла Костромичева неожиданно сменила имидж.
Звезда решила заплести свои русые волосы в мелкие косички в африканском стиле. Длина косичек составляет 75 см. Дополнила она их светлыми прядями, чтобы добавить контраста. Обновленную себя Алла показала в личном микроблоге.
В подписи к новому посту модель отметила, что сейчас находится в загородном комплексе под Киевом, где расположен летний модельный лагерь знаменитости. Вместе с профессиональными педагогами Костромичева проводит уроки для детей и подростков, которые захотели связать свое будущее с этой деятельностью.
Напомним,
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