Алла Костромичева стала жертвой мошенников

23 февраля 2021 16:10 Юлия Крутиева
Алла Костромичева стала жертвой мошенников
Модель Алла Костромичева
instagram.com/alla

Аферисты прикрываются именем ведущей Нового канала Аллы Костромичевой, чтобы взломать аккаунты ее доверчивых поклонников.

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В погоне за легкой наживой мошенники готовы на все, а виртуальная анонимность лишь играет им на руку. Аферисты все чаще прикрываются именами известных личностей, чтобы обмануть их поклонников. 

На этот раз мишенью мошенников стала Алла Костромичева – ведущая проекта «Супер Топ-модель по-украински».

Вам могло прийти такое сообщение: «Поздравляем! Вам повезло! Вас выбрали финалистом розыгрыша от Аллы Костромичевой при поддержке социальной сети Instagram. Возможный приз каждому участнику – до 200 000 грн. на карту в течение суток либо другие призы! Чтобы принять участие в конкурсе, нужно принять запрос этого сообщения и перейти по ссылке ниже!» Это развод! Блокируйте и не ведитесь, – предупредила ведущая.

Модель Алла Костромичева
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Главная гроза аферистов в Украине – ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь – предупреждает: относиться к сообщениям от незнакомых людей необходимо с предельной осторожностью.

Не переходите по ссылкам, которые неизвестные люди шлют вам в direct (личные сообщения в Instagram, – прим. ред.)! С помощью них взламывают ваши аккаунты! – отметила ведущая «Аферистов в сетях» Елена-Кристина Лебедь. – Запомните, ссылки присылают с интригой, чтобы вам захотелось нажать! Типа: «Воу, я за тобой вчера следил – даже видео снял, зацени!» Это и есть ловушка – любопытство толкнет вас нажать. Ваш аккаунт – это ваш виртуальный дом, сумейте его защитить!

Напомним, 

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