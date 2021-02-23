Алла Костромичева стала жертвой мошенников
23 февраля 2021 16:10
Модель Алла Костромичева
instagram.com/alla
Аферисты прикрываются именем ведущей Нового канала Аллы Костромичевой, чтобы взломать аккаунты ее доверчивых поклонников.
Читайте такжеСергей Бабкин признался, сколько денег он потратил на операции и лечение глаз в АвстрииВ погоне за легкой наживой мошенники готовы на все, а виртуальная анонимность лишь играет им на руку. Аферисты все чаще прикрываются именами известных личностей, чтобы обмануть их поклонников.
На этот раз мишенью мошенников стала Алла Костромичева – ведущая проекта «Супер Топ-модель по-украински».
Вам могло прийти такое сообщение: «Поздравляем! Вам повезло! Вас выбрали финалистом розыгрыша от Аллы Костромичевой при поддержке социальной сети Instagram. Возможный приз каждому участнику – до 200 000 грн. на карту в течение суток либо другие призы! Чтобы принять участие в конкурсе, нужно принять запрос этого сообщения и перейти по ссылке ниже!» Это развод! Блокируйте и не ведитесь, – предупредила ведущая.
Модель Алла Костромичева
Не переходите по ссылкам, которые неизвестные люди шлют вам в direct (личные сообщения в Instagram, – прим. ред.)! С помощью них взламывают ваши аккаунты! – отметила ведущая «Аферистов в сетях» Елена-Кристина Лебедь. – Запомните, ссылки присылают с интригой, чтобы вам захотелось нажать! Типа: «Воу, я за тобой вчера следил – даже видео снял, зацени!» Это и есть ловушка – любопытство толкнет вас нажать. Ваш аккаунт – это ваш виртуальный дом, сумейте его защитить!
Напомним,