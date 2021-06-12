Тина Кароль в лосинах и топе взбудоражила Сеть снимком из спортзала
12 июня 2021 18:00
Катерина Даниленко
Певица Тина Кароль
социальная сеть Instagram
Певица Тина Кароль с завидным постоянством доказывает, что выглядит превосходно не только в лучах славы на сцене, но и в повседневной жизни ‒ без роскошных нарядов, украшений и макияжа.
В этот раз поп-дива
показала в своем микроблоге, как поддерживает себя в форме и готовится к предстоящему концерту на крупнейшем фестивале в Украине Atlas Weekend. Именно там она планирует показать новую концертную программу и балет.
Звезда позировала в спортзале, расположившись на одном из тренажеров. Для занятий она выбрала яркий синий топ и лосины, которые подчеркнули все достоинства ее фигуры. Исполнительница полностью отказалась от макияжа и распустила слегка растрепанные волосы.
Instagram-stories Тины Кароль / социальная сеть Instagram
К слову, спорт в жизни Кароль присутствует непрерывно. В загородном доме знаменитости есть большой оборудованный спортзал, где она проводит немало времени. Недавно Тина также призналась, что стала веганом, отказавшись от потребления всех видов мяса, молока, яиц, мёда, а также других веществ и добавок, произведённых с использованием животных.
Напомним,