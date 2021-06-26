Джастин Тимберлейк публично поддержал экс-возлюбленную Бритни Спирс в деле об опекунстве
Заявление певицы Бритни Спирс об ущемлении ее прав опекунами откликнулось огромной поддержкой ее поклонников, коллег и просто неравнодушных людей. Поддержал знаменитость и ее бывший бойфренд Джастин Тимберлейк.
После того, что мы все увидели сегодня, мы должны поддержать Бритни в это непростое время. Независимо от нашего прошлого, плохого и хорошего в нем, то, что сейчас происходит с ней, просто неправильно… Никто и никогда не должен удерживаться против своей воли.
Супруг Джессики Бил понадеялся, что суд вынесет правильное решение, ведь «никто не имеет права спрашивать разрешения на доступ к тому, ради чего он усердно трудился».
Напомним,
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