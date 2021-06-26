Джастин Тимберлейк публично поддержал экс-возлюбленную Бритни Спирс в деле об опекунстве

Заявление певицы Бритни Спирс об ущемлении ее прав опекунами откликнулось огромной поддержкой ее поклонников, коллег и просто неравнодушных людей. Поддержал знаменитость и ее бывший бойфренд Джастин Тимберлейк.

В своём Twitter поп-исполнитель обратился ко всем с просьбой выступить в защиту Бритни. Он считает, что ни одна женщина в мире не должна быть ограничена в праве принятия решений, которые касаются ее собственного тела.

После того, что мы все увидели сегодня, мы должны поддержать Бритни в это непростое время. Независимо от нашего прошлого, плохого и хорошего в нем, то, что сейчас происходит с ней, просто неправильно… Никто и никогда не должен удерживаться против своей воли.

Экс-возлюбленные Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс / социальная сеть Instagram

Супруг Джессики Бил понадеялся, что суд вынесет правильное решение, ведь «никто не имеет права спрашивать разрешения на доступ к тому, ради чего он усердно трудился».

Ранее Бритни Спирс впервые заявила, что уже 13 лет она не владеет собственной жизнью. Ее отец и опекун Джейми Спирс полностью взял на себя обязанности распоряжаться ее деньгами и лишил свободы: концерты, творчество и личная жизнь звёзды попали под его надзор. Звезда требует, чтобы ее освободили от оскорбительной опеки, которая приносит ей только вред и мешает жить, а также осуждает всех тех, кто был задействован в этом процессе.

Напомним,