Наталья Могилевская из-за участия в челлендже на похудение отстригла локоны ‒ видео

Месяц назад певица Наталья Могилевская решила принять участие в челлендже #26июнязубдаю, который организовала фитнес-тренер Анита Луценко.

Исполнительница , вес которой на тот момент составлял 76,5 кг, обязывалась за месяц сбросить 4 кг. Если же достигнуть такого результата ей не удастся, то она пообещала побриться налысо.

Утром 26 июня звезда стала на весы, чтобы показать результат, но весы показали на 300 грамм больше, чем нужно. Вес артистки составляет 72,9 кг. Так как Наталья привыкла держать свое слово, она сделала обещанное и начала отстригать свои локоны. Помогли ей в этом звездные коллеги Сергей Притула и Леся Никитюк. Соответствующее видео Могилевская запостила в своем Instagram.

Я бы хотела прокомментировать это, но у меня нет слов. Смотрите видео. P.S. Остальные в сторис сегодня и завтра,

‒ написала знаменитость.

Одни подписчики сомневались, что певица действительно станет лысой, но предполагали, что ее прическа может немного измениться. Другие же уверены, что фитнес-тренер простит Могилевской 300 граммов лишнего веса.

Позже Наталья опубликовала еще одно видео, на котором парится в бане. Именно таким способом она решила избавиться от лишних грамм веса.

Я сбежала от Притулы и Никитюк, сижу в бане... До конца дня остался час... Я их уничтожу, эти 300 грамм! Еще немного! Еще чуть-чуть... Ну... Вы со мной? Люди!

К слову, звезде все же удалось скинуть 300 грамм лишнего веса и выиграть спор. Анита Луценко поздравила Наталью, написав, что ни на секунду в ней не сомневалась.

Напомним,