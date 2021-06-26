Александр Пономарев отказывается афишировать новые отношения: Предыдущий опыт научил

26 июня 2021 17:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Александр Пономарев отказывается афишировать новые отношения: Предыдущий опыт научил
Певец Александр Пономарев
социальная сеть Instagram

Певец Александр Пономарев дал откровенное интервью на YouTube-канале DOROTYE, где рассказал некоторые подробности личной жизни.

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Исполнитель признался, что он уже не холостяк, в его жизни появилась любимая, но представлять ее публике он не собирается. Виной всему предыдущие отношения мужчины.

Так, народный артист после громкого развода в 2012 году с избранницей Викторией решил не придавать огласке нынешний союз. Нового штампа в паспорте у него не появилось, однако, похоже, что все серьезно у композитора с новой любимой, раз он так тщательно скрывает ее от посторонних глаз.

О разладе в семье с предыдущей супругой он вспоминает неохотно. Мужчина благодарит Бога, что в этом браке у него появился сын. Теперь же тема отношений для него сакральна.

Я подумав, що треба відносини з Вікторією показувати всім. І даремно це робив. Зараз я зробив висновок після цього, після цих показувань… Дякувати Богу, що народився мій син Саша. Це позитивне в цьому всьому. Я за все що відбулося дякую Богу, але я зробив висновок, що більше я свої особисті відносини афішувати не буду ніде.

Александр Пономарев со второй супругой Викторией Мартынюк / социальная сеть Instagram

О том, что в жизни певца появилась новая любовь, рассказала еще в прошлом году его бывшая жена Виктория Мартынюк. С ней певец общается редко, касательно воспитания их общего сына он решает вопросы с ее нынешним супругом.

В мене зараз все спокійно. В мене прекрасні відносини з чоловіком Вікторії. Саме з ним я й спілкуюся щодо питань, які стосуються сина.

Музыкант также поддерживает хорошие отношения и со своей первой супругой Аленой Мозговой. Именно с ней Пономарев прожил в гражданском браке 10 лет. Пара воспитала дочь Евгению, которая родилась в 1998 году.

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Александр удивляется, почему Мозговая то удаляет, то добавляет его в друзья в Facebook, но не придает этому особого значения. Он называет это «чем-то женским».

Завжди про неї розповідаю тільки хороше. Олена ‒ мати моїх дітей. Я в будь-якому випадку буду її поважати. Вона знає, що я завжди прийду і підтримаю. І в будь-якому випадку, якщо щось буде погане, вона попросить про допомогу, я буду допомагати. От і вся історія.

Напомним,

Александр Пономарев с первой женой Аленой Мозговой и дочерью Евгенией / социальная сеть Instagram
 

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