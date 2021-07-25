Куда в Украине поехать этим летом: украинские Альпы, поражающие своей красотой

«Джедаи» на канале 2+2 продолжают знакомить зрителей с туристической Украиной. Очередное открытие – Станиславский каньон. Это место буквально сносит крышу туристам и поражает своей красотой.

Глубокие живописные балки и крутые холмы – вид чем-то напоминает Альпы. На самом деле, это Станиславский каньон в Херсонской области на берегу Днепро-Бугского лимана.

Украинский Гранд-Каньон идеально подходит для отдыха на выходных, поэтому туристы любят приезжать сюда с палатками на ночевку. А еще здесь активно проводят свадебные церемонии и снимают фильмы. Кстати, именно здесь был снят клип Скрябина «Місця щасливих людей».

Добраться сюда можно из Херсона на автобусе или машине. Но заезжать на скалы не стоит, так как здесь бывают обвалы.

Это место создано для любителей пеших прогулок. В скалах спрятаны сотни узких «улочек», которыми можно исследовать каньон. Главное – перед вылазкой запастить кремом от комаров.

Чтобы увидеть всю красоту Станиславского каньона, «Джедаи» советуют подняться на высоту. Это можно сделать на самолете, вертолете или купить у местных гидов полет на паратрайке. Вид открывается потрясающий!

Напомним,