Как справиться со страхом перед полетом: способы, которые работают

21 июля 2021 10:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Как справиться со страхом перед полетом: способы, которые работают
Как преодолеть страх перед полетом
pixabay.com

Боязнь полетов (аэрофобия) может быть преградой для человека, который хочет и любит путешествовать.

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Чтобы не стать заложником своих страхов, предлагаем несколько советов, которые помогут преодолеть страх самолетов

Способ №1

Для преодоления страха летать на самолете, нужно просто подкрепить свои знания статистикой и фактами. Например, самолет считается самым безопасным видом транспорта. Если страх возникает из-за турбулентности, тогда просто можно почитать про это явление, и убедиться, что оно не несет никакого вреда пассажирам.

Как преодолеть страх перед полетом / pixabay.com

Способ №2

Чтобы не боятся, можно обратиться к специалистам. В некоторых авиакомпаниях проводят тренинги, которые за 5 дней избавляют от аэрофобии 98% обратившихся. На таких мероприятиях объясняют устройство самолета, его системы безопасности, и рассматривают различные рискованные ситуации.

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Способ №3

Перед полетом полезно будет немного расслабится. В этом может хорошо помочь посещение спа-процедур, упражнения с йоги или другие действия для релаксации. 

Способ №4

Если страх сложно преодолеть, то можно проконсультироваться с врачом и принят перед полетом седативное. 

Способ №5

№5. Аэрофобия напрямую связана с боязнью высоты. Поэтому не стоит выбирать места в самолете возле иллюминатора. Лучше садиться ближе к проходу.

Как преодолеть страх перед полетом / pixabay.com

Способ №6

№6. Хорошим средством преодолеть страх полета – это лететь с компанией или близкими людьми. Если нет такой возможности, то можно попросить работника экипажа составить вам компанию. Они обучены успокаивать пассажиров, которые боятся летать.

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Способ №7

№7. Перед полетом лучше не пить много кофе или чая, ведь это помешает уснуть. Сон – лучшее средство преодолеть страх полета. 

Текст: Юля Соломашенко

Напомним, 

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