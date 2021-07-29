Вера Брежнева рассказала, как бюджетно отдохнуть в Барселоне
Певица Вера Брежнева жила два дня в столице Испании на 100 евро - рассказываем, на чем ей удавалось сэкономить.
Некоторые из ее лайфхаков пригодятся и тем, кто собирается в бюджетное путешествие по Барселоне - 27 июля Испания открыла границы для украинцев с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом.
Совет №1: набирайте воду в фонтанах
Поллитровая бутылка воды в Барселоне стоит в среднем два евро. Если в день выпивать два литра, это обойдется в восемь евро. Но есть простой способ сэкономить эту сумму.
Возьмите с собой многоразовую бутылку, в которую можно набрать воду из специальных фонтанчиков, которые разбросаны по всему городу, - рассказала Вера Брежнева. - В них находится фильтрованная вода, местные жители ее пьют. Она вкусная - свежая, будто из колодца.
Совет №2: найдите памятник с секретом
Туристы часто бродят вокруг памятника Христофору Колумбу и даже не подозревают, какой в нем скрыт секрет.
Наверху есть круговая площадка, она находится в короне, но сразу ее сложно заметить. Внутри колонны есть лифт, в котором можно подняться на площадку, - объяснила ведущая. - С этой точки обалденно видно всю Барселону!
Совет №3: не бойтесь подниматься на крыши
Еще один способ увидеть город с высоты птичьего полета - подняться на крышу пятизвездочного отеля.
Практически во всех хороших отелях Барселоны есть руфтопы (крышный кондиционер, - прим. ред.) или смотровые площадки. Туда можно пройти, даже если ты не живешь в отеле! - поделилась лайфхаком ведущая финальных выпусков праздничного сезона тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет». - Оттуда можно увидеть все достопримечательности Барселоны во всей красоте.
Совет №4: посетите блошиный рынок
Уже давно не круто и не актуально покупать китайские сувениры на главных туристических улицах больших городов за огромные деньги. Обалденные, оригинальные и недорогие сувениры можно купить на блошином рынке Энкантс, - рассказала Вера Брежнева.
Напомним,