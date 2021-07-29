Вера Брежнева рассказала, как бюджетно отдохнуть в Барселоне

29 июля 2021 12:55 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Вера Брежнева рассказала, как бюджетно отдохнуть в Барселоне
Певица Вера Брежнева
instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева жила два дня в столице Испании на 100 евро - рассказываем, на чем ей удавалось сэкономить.

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Путешествуя по миру, певица Вера Брежнева может позволить себе жить в дорогих отелях и питаться в лучших ресторанах. Но на съемках тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» (Новый канал), ей пришлось экономить на всем - девушке достались 100 евро, на которые надо было провести яркий уикенд. 

Некоторые из ее лайфхаков пригодятся и тем, кто собирается в бюджетное путешествие по Барселоне - 27 июля Испания открыла границы для украинцев с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом.

Совет №1: набирайте воду в фонтанах

Поллитровая бутылка воды в Барселоне стоит в среднем два евро. Если в день выпивать два литра, это обойдется в восемь евро. Но есть простой способ сэкономить эту сумму.

Возьмите с собой многоразовую бутылку, в которую можно набрать воду из специальных фонтанчиков, которые разбросаны по всему городу, - рассказала Вера Брежнева. - В них находится фильтрованная вода, местные жители ее пьют. Она вкусная - свежая, будто из колодца.

Отдых в Барселоне / пресс-служба Нового канала

Совет №2: найдите памятник с секретом

Туристы часто бродят вокруг памятника Христофору Колумбу и даже не подозревают, какой в нем скрыт секрет. 

Наверху есть круговая площадка, она находится в короне, но сразу ее сложно заметить. Внутри колонны есть лифт, в котором можно подняться на площадку, - объяснила ведущая. - С этой точки обалденно видно всю Барселону!

Отдых в Барселоне / пресс-служба Нового канала
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Кстати, чугунные львы, которые находятся вокруг памятника, тоже с секретом - они переплавлены из пушек с кораблей Колумба. Тех самых, которые первыми достигли берегов Америки.

Совет №3: не бойтесь подниматься на крыши

Еще один способ увидеть город с высоты птичьего полета - подняться на крышу пятизвездочного отеля.

Практически во всех хороших отелях Барселоны есть руфтопы (крышный кондиционер, - прим. ред.) или смотровые площадки. Туда можно пройти, даже если ты не живешь в отеле! - поделилась лайфхаком ведущая финальных выпусков праздничного сезона тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет». - Оттуда можно увидеть все достопримечательности Барселоны во всей красоте.

Отдых в Барселоне / пресс-служба Нового канала

Совет №4: посетите блошиный рынок

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Этот рынок - легендарный, он существует уже более 700 лет и многие считают его старейшим уличным рынком Европы, несмотря на то, что он несколько раз переезжал. Там можно найти как китайский ширпотреб, так и уникальный антиквариат! 

Уже давно не круто и не актуально покупать китайские сувениры на главных туристических улицах больших городов за огромные деньги. Обалденные, оригинальные и недорогие сувениры можно купить на блошином рынке Энкантс, - рассказала Вера Брежнева.

Напомним, 

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Вера Брежнева Орел и Решка Новый Канал новости путешествия телешоу 2021 Орел и Решка. 10 лет

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