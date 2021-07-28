Вера Брежнева: Я наконец сняла розовые очки. Эксклюзив Теленедели

28 июля в продажу поступил свежий номер журнала Теленеделя, на обложке которого певица Вера Брежнева. Эксклюзивно Теленеделе она рассказали о семье, карантине и новом клипе.

Новый клип Веры Брежневой «Розовый дым» стал своего рода предупреждением: она изменилась – сняла розовые очки, научилась жить в гармонии с собой. И если кто-то захочет ее обидеть, может даже не пытаться

Вера, исполнители обычно рассказывают, что каждую песню пропускают через себя, что она должна им откликнуться. Чем «Розовый дым» откликается вам?

У меня накопилась усталость от всего наигранного, искусственного, надуманного. Раньше смотрела – верила. Теперь нет. Поэтому розовый дым рассеялся. И автор знал о моих ощущениях.

Снять розовые очки не так-то просто, тебя к этому должны сильно подтолкнуть. Так и у меня получилось. Я была очень вспыльчивой и «реактивной»: на все остро реагировала – и на хорошее, и на плохое. В какой-то момент стало ясно, что, по сути, я позволяю другим людям за меня решать, как себя вести. Тем же пользователям социальных сетей, где каждый, кто оставляет свой комментарий, почему-то лучше меня знает, как я должна жить, куда идти и что делать. В конце концов подошла к своей точке терпения, за которой начинается нетерпение. (Смеется.) Вдруг обнаружила, что многое из того, что считала нормальным, оказалось ненормальным, и это надо менять.

Вы вспомнили о комментариях в соцсетях. У вас уже должен выработаться иммунитет на хейтеров. И все же: бывают ситуации, когда комментарии задевают до слез?

Это вообще такая серьезная тема… Раньше обычным людям «достучаться» до публичной личности было сложно, практически невозможно. Сейчас через соцсети каждый может высказаться. Конечно же, негативные комментарии меня огорчали. И да – иногда до слез. Еще больше огорчает «желтая» пресса, которая постоянно что-то выдумывает. Вы не представляете, сколько новостей о себе я узнаю из СМИ! У меня есть подруга, которая практически каждый день присылает мне ссылки на разные источники, где обо мне пишут всякую ерунду. Ладно, когда речь идет о том, что я, например, плохо выгляжу на каком-то фото (ну, бывает – устала, не выспалась). Если распространяют сплетни о моих близких и люди начинают эту тему активно обсуждать – это уже очень неприятно. Но моя семья научилась к этому относиться философски.

Полную версию откровенного интервью читайте в журнале «Теленеделя» №30, 2021 от 28 июля в продаже!

Журнал «Теленеделя» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины.

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