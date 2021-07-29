Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь предупредила о новой схеме мошенников в соцсети

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь рассказала, как не стать жертвой популярной аферы в соцсети.

Знакомства в интернете - всегда рискованная вещь, ведь вы не знаете, кем действительно является человек по ту сторону экрана. Даже вполне безобидное предложение может оставить вас без копейки в кармане - например, приглашение в театр.

Детальнее об этой схеме рассказала Елена-Кристина Лебедь — ведущая проекта «Аферисты в сетях».

Представьте ситуацию: вам в социальных сетях написала девушка или парень с приглашением пойти в театр на первое свидание. Естественно, вы думаете: «Почему бы и нет?» И соглашаетесь. Тут вам бросают ссылочку якобы на страницу театра, чтобы вы купили билеты, - рассказала Елена-Кристина Лебедь. - Вы вводите данные своей карты… и после этого у вас со счета списываются все деньги! Это - фейковый сайт, который выглядит, как сайт бронирования билетов. Там может быть написано «Афиша», «Наши премьеры», «Наши актеры». Все это делается для того, чтобы обмануть вас и получить данные карты, с которой потом можно будет списать все деньги.

Мошенники в интернете / пресс-служба Нового канала

Способ уберечься от обмана максимально прост: никогда не переходите по непонятным ссылкам от незнакомых людей. А если на свидание все-таки очень хочется - подойдите к этому вопросу ответственно.

Как только в соцсетях какой-то прекрасный незнакомец или незнакомка приглашают вас в театр, не нужно сразу отказываться. Просто устройте небольшую проверку, - посоветовала ведущая. - Скажите: «Да, давай пойдем, но мне друзья посоветовали вот такой спектакль, давай пойдем именно на него». Если собеседник не будет настаивать и бросать вам ссылку - можете смело идти на свидание.

Напомним,