Орел и Решка. Земляне: Цифровое государство и роботы-почтальоны – интересные факты об Эстонии

Ведущие тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) Michelle Andrade и Кирилл Макашов поделились впечатлениями от балтийской страны.

Факт №1: бесплатный проезд

Эстонцы постоянно пользуются общественным транспортом – трамваями, метро, автобусами, потому что в Таллинне это бесплатно. Правда, только для местных жителей – у них есть специальный проездной, к которому привязываются персональные данные. С ним можно ездить хоть сто раз в день – это все равно будет абсолютно бесплатно! А вот турист или иногородний вынужден платить за каждую поездку по полтора евро.

Таллинн стал первым городом Европы, который сделал такой подарок местным жителям. Он обходится бюджету в миллионы евро. Зато людям не нужно покупать машины, и это спасает город от пробок, – отметила Michelle.

Орел и Решка. Земляне – интересные факты об Эстонии / пресс-служба Нового канала

Факт №2: роботы-почтальоны

У эстонцев не было нефти и прочих ресурсов, поэтому они решили инвестировать в технологии. Далеко ходить за ними не надо – их видно прямо на улице. Например, робота-почтальона.

Местный стартап заключил договора с интернет-магазинами. Теперь, когда эстонцы что-то заказывают, посылку им привозит не курьер, а красавец-робот. Он оснащен камерами и датчиками, и просто ездит по улицам – никто его не трогает, – отметил Кирилл.

Орел и Решка. Земляне – интересные факты об Эстонии / пресс-служба Нового канала

Факт №3: страна стартапов

В конце 90-х годов прошлого столетия в Эстонии ввели государственную программу – детей с раннего возраста учили программировать, со второго-третьего класса. Сейчас эти люди делают стартапы.

Стартап – это что-то вроде зародыша компании. Для нее нужна свежая идея, в которую кто-то захочет вложить деньги. Эстония занимает первое место в мире по количеству стартапов на человека, – рассказал ведущий тревел-шоу на Новом канале. – В стране есть специальные стартап-хабы, где можно найти и наставника, и человека, который вложит деньги в проект, и собрать полноценную команду.

Орел и Решка. Земляне – интересные факты об Эстонии / пресс-служба Нового канала

Настоящая гордость Эстонии – стартапы-единороги. Это компании, которые стоят больше миллиарда долларов. Среди них – первая программа для звонков по интернету, Skype. А также служба поиска электросамокатов и такси Bolt.

Факт №4: цифровое государство

Правительство Эстонии упростило бюрократию, переместив практически всю жизнь граждан в смартфон. У каждого эстонца есть ID-карта – удостоверение личности, и приложение Smart ID – цифровой документ со всеми данными о человеке.

Абсолютно все государственные услуги здесь доступны прямо в смартфоне. В нем можно оплатить налоги и парковку, проверять оценки своего ребенка, общаться с учителями, получить у врача онлайн-рецепт, который у себя на компьютере увидит аптекарь – и никому не надо разбирать почерк, – смеется Michelle. – С телефона можно даже проголосовать на выборах!

Орел и Решка. Земляне – интересные факты об Эстонии / пресс-служба Нового канала

Факт №5: медлительность – не миф

Самый популярный стереотип об эстонцах – что они медлительны. Сами местные жители этого не отрицают, но уточняют: им сложно быть эмоционально открытыми, но когда нужно действовать, они довольно решительны. Да и эстонский язык сам по себе медленный, он напоминает большие волны – есть слова, в которых так много гласных, что когда их произносят, кажется, что зажевало пластинку!

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» – в 11:00 на Новом канале!