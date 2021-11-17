Орел и Решка. Земляне: Цифровое государство и роботы-почтальоны – интересные факты об Эстонии
Ведущие тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) Michelle Andrade и Кирилл Макашов поделились впечатлениями от балтийской страны.
Факт №1: бесплатный проезд
Таллинн стал первым городом Европы, который сделал такой подарок местным жителям. Он обходится бюджету в миллионы евро. Зато людям не нужно покупать машины, и это спасает город от пробок, – отметила Michelle.
Факт №2: роботы-почтальоны
У эстонцев не было нефти и прочих ресурсов, поэтому они решили инвестировать в технологии. Далеко ходить за ними не надо – их видно прямо на улице. Например, робота-почтальона.
Местный стартап заключил договора с интернет-магазинами. Теперь, когда эстонцы что-то заказывают, посылку им привозит не курьер, а красавец-робот. Он оснащен камерами и датчиками, и просто ездит по улицам – никто его не трогает, – отметил Кирилл.
Факт №3: страна стартапов
Стартап – это что-то вроде зародыша компании. Для нее нужна свежая идея, в которую кто-то захочет вложить деньги. Эстония занимает первое место в мире по количеству стартапов на человека, – рассказал ведущий тревел-шоу на Новом канале. – В стране есть специальные стартап-хабы, где можно найти и наставника, и человека, который вложит деньги в проект, и собрать полноценную команду.
Настоящая гордость Эстонии – стартапы-единороги. Это компании, которые стоят больше миллиарда долларов. Среди них – первая программа для звонков по интернету, Skype. А также служба поиска электросамокатов и такси Bolt.
Факт №4: цифровое государство
Правительство Эстонии упростило бюрократию, переместив практически всю жизнь граждан в смартфон. У каждого эстонца есть ID-карта – удостоверение личности, и приложение Smart ID – цифровой документ со всеми данными о человеке.
Абсолютно все государственные услуги здесь доступны прямо в смартфоне. В нем можно оплатить налоги и парковку, проверять оценки своего ребенка, общаться с учителями, получить у врача онлайн-рецепт, который у себя на компьютере увидит аптекарь – и никому не надо разбирать почерк, – смеется Michelle. – С телефона можно даже проголосовать на выборах!
Факт №5: медлительность – не миф
Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» – в 11:00 на Новом канале!