Орел и Решка. Земляне: 5 интересных фактов о самом традиционном эмирате - Шардже
Искусственные острова и старинные районы. Все это о Шардже!
Факт №1: традиционный эмират
Шарджа — третий по величине город ОАЭ. По сравнению с шумным и веселым соседом — Дубаем — она вроде примерного семьянина. Тут много музеев, университетов, мечетей. Если Дубай — это роскошь напоказ, немыслимые чудеса для туристов со всего мира, то Шарджа — это будто спальный район для своих, самый традиционный эмират. Пара сотен небоскребов, искусственный остров с амфитеатром и еще один искусственный остров с парком. Как для эмирати, все очень скромненько.
Факт №2: рай посреди пустыни
Об эмирати (местных жителях) есть популярное заблуждение. Мол, жили они себе в пустыне, в тени от верблюда от солнца прятались, но тут вдруг из-под земли ударил фонтан нефти и по волшебству эмирати тут же начали жить в небоскребах с суперкарами в гаражах. На самом деле от лачуг до мегаполисов тут прошла своя «Игра престолов» с дворцовыми интригами и свергнутыми правителями.
Если коротко, то искать тут нефть начали еще сто лет назад — британцы. 30 лет искали и наконец нашли и стали ее качать. Возразить у эмирати не хватало сил — вместо страны здесь были лишь несколько рыбацких городов. Все, что оставалось — делать вид, что их все устраивает. Чтобы объединить Эмираты, понадобилось еще целых 10 лет, — рассказал Кирилл. — Шейх Заид ибн Султан — первый правитель молодой страны, которая, сплотившись, сама смогла диктовать условия англичанам. Это стало решающим моментом в истории ОАЭ — деньги перестали утекать в Британию, пустыня наконец-то начала оживать. ресурсы не вечны, в Эмиратах это понимают, поэтому фокусируются на туризме, науке — развивают эти направления. За ними — будущее.
Факт №3: искусственные острова
Самое главное чудо этого парка — бабочки. Павлиноглазки, махаоны, агамемноны, калимы. Наверное, на такое безумие способны только эмирати — посреди раскаленной пустыни поселить бабочек, — поделилась впечатлениями Michelle.
Факт №4: красиво жить не запретишь
Своим рождением эмирати уже выиграли джекпот. Поддержка государства у них такая, что нам с вами и не снилось. Представьте, что вы — эмирати. Пора поступать? Выбирайте, в какой стране хотите учиться. Женитесь? Не в съемной хрущевке же ютиться — держите виллу! Первенец, да еще и мальчик? Вот вам 60 тысяч долларов, побалуйте карапуза. Не получается погасить ипотеку за виллу побольше? Да Бог с ней, закрываем все долги. К сожалению, паспорт эмирати нельзя купить или выиграть в лотерею, он только для коренных жителей, чьи предки несколько поколений жили в этих пустынях. По-другому — никак.
Факт №5: сердце Шарджи
Все, что строили арабы, устроено так, чтобы помогать выживать под палящим солнцем пустыни. Стены чаще всего строили из коралла, потому что он пористый и поглощает тепло в течение дня. А потом, ночью, когда становится прохладно — он его отдает, — рассказал ведущий тревел-шоу на Новом канале. — Улочки специально делали с высокими стенами. Чтобы всегда была тень и хорошо продувало.
Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!
Напомним,