Искусственные острова и старинные районы. Все это о Шардже!

Факт №1: традиционный эмират

Ведущие тревед-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) Кирилл Макашов и Michelle Andrade рассказали, чем Шарджа отличается от Дубая и Абу-Даби.

Шарджа — третий по величине город ОАЭ. По сравнению с шумным и веселым соседом — Дубаем — она вроде примерного семьянина. Тут много музеев, университетов, мечетей. Если Дубай — это роскошь напоказ, немыслимые чудеса для туристов со всего мира, то Шарджа — это будто спальный район для своих, самый традиционный эмират. Пара сотен небоскребов, искусственный остров с амфитеатром и еще один искусственный остров с парком. Как для эмирати, все очень скромненько.

Орел и Решка. Земляне: 5 интересных фактов о самом традиционном эмирате - Шардже / пресс-служба Нового канала

Факт №2: рай посреди пустыни

Об эмирати (местных жителях) есть популярное заблуждение. Мол, жили они себе в пустыне, в тени от верблюда от солнца прятались, но тут вдруг из-под земли ударил фонтан нефти и по волшебству эмирати тут же начали жить в небоскребах с суперкарами в гаражах. На самом деле от лачуг до мегаполисов тут прошла своя «Игра престолов» с дворцовыми интригами и свергнутыми правителями.

Если коротко, то искать тут нефть начали еще сто лет назад — британцы. 30 лет искали и наконец нашли и стали ее качать. Возразить у эмирати не хватало сил — вместо страны здесь были лишь несколько рыбацких городов. Все, что оставалось — делать вид, что их все устраивает. Чтобы объединить Эмираты, понадобилось еще целых 10 лет, — рассказал Кирилл. — Шейх Заид ибн Султан — первый правитель молодой страны, которая, сплотившись, сама смогла диктовать условия англичанам. Это стало решающим моментом в истории ОАЭ — деньги перестали утекать в Британию, пустыня наконец-то начала оживать. ресурсы не вечны, в Эмиратах это понимают, поэтому фокусируются на туризме, науке — развивают эти направления. За ними — будущее.

Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала

Факт №3: искусственные острова

В Шардже есть несколько искусственных островов. Например, оазис Аль-Нахиль. Говорят, каждая пальма там стоит 5 тысяч долларов, их там больше 500. На полив каждой уходит около 2 тысяч долларов в год. Своей воды там нет, приходится опреснять морскую, поэтому так дорого. Но на красоту эмирати не скупятся. Еще один искусственный остров — Аль-Нур. Его отгрохали за 22 млн долларов. По сути это — огромный ботанический сад, где высадили растения, которых в Эмиратах отродясь не было, собрали больше тысячи видов с разных уголков земли.

Самое главное чудо этого парка — бабочки. Павлиноглазки, махаоны, агамемноны, калимы. Наверное, на такое безумие способны только эмирати — посреди раскаленной пустыни поселить бабочек, — поделилась впечатлениями Michelle.

Ведущая и певица Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала

Факт №4: красиво жить не запретишь

Своим рождением эмирати уже выиграли джекпот. Поддержка государства у них такая, что нам с вами и не снилось. Представьте, что вы — эмирати. Пора поступать? Выбирайте, в какой стране хотите учиться. Женитесь? Не в съемной хрущевке же ютиться — держите виллу! Первенец, да еще и мальчик? Вот вам 60 тысяч долларов, побалуйте карапуза. Не получается погасить ипотеку за виллу побольше? Да Бог с ней, закрываем все долги. К сожалению, паспорт эмирати нельзя купить или выиграть в лотерею, он только для коренных жителей, чьи предки несколько поколений жили в этих пустынях. По-другому — никак.

Факт №5: сердце Шарджи

В Шардже, как и в других эмиратах, полно торговых центров, небоскребов, высотных зданий. Но они также стараются сохранить исторические места, чтобы каждый мог прийти и окунуться в арабскую историю. Для потомков эмирати сохранили старинный район — «Сердце Шарджи». В нем можно увидеть, как Шарджа выглядела 100 лет назад. Здания лишь немного подштукатурили и укрепили.

Все, что строили арабы, устроено так, чтобы помогать выживать под палящим солнцем пустыни. Стены чаще всего строили из коралла, потому что он пористый и поглощает тепло в течение дня. А потом, ночью, когда становится прохладно — он его отдает, — рассказал ведущий тревел-шоу на Новом канале. — Улочки специально делали с высокими стенами. Чтобы всегда была тень и хорошо продувало.

Орел и Решка. Земляне: 5 интересных фактов о самом традиционном эмирате - Шардже / пресс-служба Нового канала

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!

Напомним,