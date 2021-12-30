Алина Гросу рассказала, что ее раздражает в отношениях с Романом Полянским

Певица Алина Гросу назвала табу в отношениях с Романом Полянским.

Звездная пара Алина Гросу и Роман Полянский уже почти два года вместе. По словам артистки, у них очень разные характеры.

У нас в отношениях я более спокойная, чем он. То есть он огонь, а я такая – тихо. Мы, когда ссоримся, то ссорится Рома, а я совершенно спокойно ему, медленно, точно просто говорю что-нибудь. То есть какая-то его эмоциональность, - поделилась с журналистами канала «Украина» певица и добавила, что понимает, что и она сама неидеальна, - может быть, я порой очень отстраненна. То есть, если мне какая-то мысль пришла или я пишу песню, или у меня в голове что-то по концерту, я сижу сама в себе и меня просто нет.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

Но в отношениях пары есть определенные табу.

Поцелуи на площадке. Мы даже однажды поссорились с ним. Я где-то 5 часов не говорила. Мы были в разных странах, и он впервые в наших отношениях целовался на площадке. И я уже хотела, если честно, сказать: «До свидания». У меня всегда аргумент в голове: тогда пусть вообще идет работать в фильм для взрослых, тогда это будет тоже работа. Нет, это ненормально, – говорит Гросу.

Полянский соглашается и уверяет, что поцелуи с другими партнерами на съемках им с Гросу пытаются минимизировать.

Напомним,