Алина Гросу рассказала, что ее раздражает в отношениях с Романом Полянским

30 декабря 2021 12:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Алина Гросу рассказала, что ее раздражает в отношениях с Романом Полянским
Певица Алина Гросу
instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу назвала табу в отношениях с Романом Полянским.

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Звездная пара Алина Гросу и Роман Полянский уже почти два года вместе. По словам артистки, у них очень разные характеры.

У нас в отношениях я более спокойная, чем он. То есть он огонь, а я такая – тихо. Мы, когда ссоримся, то ссорится Рома, а я совершенно спокойно ему, медленно, точно просто говорю что-нибудь. То есть какая-то его эмоциональность, - поделилась с журналистами канала «Украина» певица и добавила, что понимает, что и она сама неидеальна, - может быть, я порой очень отстраненна. То есть, если мне какая-то мысль пришла или я пишу песню, или у меня в голове что-то по концерту, я сижу сама в себе и меня просто нет.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu
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Но в отношениях пары есть определенные табу.

Поцелуи на площадке. Мы даже однажды поссорились с ним. Я где-то 5 часов не говорила. Мы были в разных странах, и он впервые в наших отношениях целовался на площадке. И я уже хотела, если честно, сказать: «До свидания». У меня всегда аргумент в голове: тогда пусть вообще идет работать в фильм для взрослых, тогда это будет тоже работа. Нет, это ненормально, – говорит Гросу.

Полянский соглашается и уверяет, что поцелуи с другими партнерами на съемках им с Гросу пытаются минимизировать.

Напомним, 

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