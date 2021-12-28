Алина Гросу расскзала о сюрпризах от своего жениха Романа Полянского

28 декабря 2021 16:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Алина Гросу расскзала о сюрпризах от своего жениха Романа Полянского
Певица Алина Гросу
instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу назвала самый щедрый подарок, который получила от Романа Полянского.

Читайте такжеЛесю Никитюк сравнили с вульгарной воровкой из сериала "Эмили в Париже"
Звездная пара Алина Гросу и Роман Полянский несколько месяцев назад официально заявили, что они пара, хотя находятся в отношениях почти 2 года. 

Оба разведены. Роман от предыдущего брака имеет дочь Марфу, которая в прекрасных отношениях с Гроссу. Певица поделилась, что любимый часто дарит подарки.

Кроме его сердца…От него очень много подарков за это время. И телефон, и айпад, все подряд он дарил. И серьги. Тонну браслетов, я уже их не ношу, потому что не знаю, какой выбрать. Но как-то это говорить, мне кажется, не душевно. Он в тот период, когда мне было особенно плохо, мне подарил клип «Арестован», – поделилась артистка в программе «Зірковий шлях» на телеканале «Украина».

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu
Читайте такжеКейт Миддлтон покорила публику игрой на фортепиано во время благотворительного концерта
Полянский был не только режиссером любимого клипа, но и сыграл там главную роль. Несмотря на такую щедрость со стороны любимого, Алина Гросу заверила, что ее вторая свадьба не будет такой громкой, как первая. Тогда праздник с участием звезд был в Италии, и обошелся семье в 100 тысяч долларов.

Я думаю, что это будет что-то небольшое. Хотя у Ромы не было большой свадьбы, но у меня она была, я сказала, что это не очень хорошо. Это не самое прекрасное, что возможно. Я думаю, что она будет всего на несколько человек, на самых близких, - рассказала певица.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu
Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Алина Гросу Новый год социальные сети канал Украина подарки новости Роман Полянский подарки звезд

Материалы по теме

Финалистка реалити "Адская кухня" беременна первенцем
Новости

Финалистка реалити "Адская кухня" беременна первенцем
Парад казкових героїв, концерт і розіграш путівок до Лапландії: як зустрічатимуть Новий рік на ВДНГ
Афиша мероприятий

Парад казкових героїв, концерт і розіграш путівок до Лапландії: як зустрічатимуть Новий рік на ВДНГPR
ТОП-5 вин от Villa Krim, с которыми Новый год будет безупречным
Еда и рецепты

ТОП-5 вин от Villa Krim, с которыми Новый год будет безупречнымРеклама
Восточный гороскоп на 2022 год для Змеи
Гороскопы

Восточный гороскоп на 2022 год для Змеи

Популярное на сайте

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора
МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021

МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021
Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021

Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Популярное видео

Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021

Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)
Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 27.12.2021)

Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 27.12.2021)
Україна має талант-2021: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2021)

Україна має талант-2021: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK