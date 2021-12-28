Алина Гросу расскзала о сюрпризах от своего жениха Романа Полянского

Певица Алина Гросу назвала самый щедрый подарок, который получила от Романа Полянского.

Звездная пара Алина Гросу и Роман Полянский несколько месяцев назад официально заявили, что они пара, хотя находятся в отношениях почти 2 года.

Оба разведены. Роман от предыдущего брака имеет дочь Марфу, которая в прекрасных отношениях с Гроссу. Певица поделилась, что любимый часто дарит подарки.

Кроме его сердца…От него очень много подарков за это время. И телефон, и айпад, все подряд он дарил. И серьги. Тонну браслетов, я уже их не ношу, потому что не знаю, какой выбрать. Но как-то это говорить, мне кажется, не душевно. Он в тот период, когда мне было особенно плохо, мне подарил клип «Арестован», – поделилась артистка в программе «Зірковий шлях» на телеканале «Украина».

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

Полянский был не только режиссером любимого клипа, но и сыграл там главную роль. Несмотря на такую щедрость со стороны любимого, Алина Гросу заверила, что ее вторая свадьба не будет такой громкой, как первая. Тогда праздник с участием звезд был в Италии, и обошелся семье в 100 тысяч долларов.

Я думаю, что это будет что-то небольшое. Хотя у Ромы не было большой свадьбы, но у меня она была, я сказала, что это не очень хорошо. Это не самое прекрасное, что возможно. Я думаю, что она будет всего на несколько человек, на самых близких, - рассказала певица.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

Напомним,