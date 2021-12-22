Алина Гросу рассказала, какую елку обычно ставит у себя дома

22 декабря 2021 17:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Алина Гросу рассказала, какую елку обычно ставит у себя дома
Певица Алина Гросу
пресс-служба канала Украина

Певица Алина Гросу рассказала о подготовке к новогодним праздникам.

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Звезда украинского шоу-бизнеса, певица Алина Гросу стала гостей масштабного концерта-награждения лучших хитов 2021-го года «Музыкальная платформа» на канале «Украина». На сцене она исполнит песню «Малиновые губы». 

Артистка признается – Новый год встретит на сцене, однако дом обязательно будет украшать.

В квартире в Киеве у меня искусственная елочка. Мне жалко настоящие. Более того, у меня суперёлка, которая постоянно украшена. Просто летом ждет свое время на балконе, а к праздникам заношу ее, – поделилась Гросу.

Певица Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu
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Праздничное настроение звезда получит, посетив родителей, ведь там ее ждут настоящие приготовления к праздникам, которые традиционно проходят в их семье.

Дома у родителей есть живая елка – на улице. Мы ее украшаем каждый год все вместе, – рассказала певица. – У родителей даже сохранились мои любимые шарики. Я с детства обожаю украшения с изображением сказочных героев!

Певица Алина Гросу / пресс-служба канала Украина
Гросу признается – как и все девушки в канун праздников ищет информацию о том, что нужно одевать в новогоднюю ночь, но не для того, чтобы приобрести себе вещи в нужной стилистике.

Все это я читаю, но не люблю, когда все девушки наряжаются в один цвет. Это как-то не очень. Я люблю выделяться, поэтому выбираю что-то необычное, – прокомментировала Алина.

Напомним, 

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